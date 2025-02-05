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南非逼台遷館 知情人士：北京施壓 學者：要力保不降級

記者張文馨／台北5日電
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南非政府再度要求台灣代表處在今年3月底前遷出首都。圖為台駐南非代表處。（取材自臉書Taiwan in South Africa）
南非政府再度要求台灣代表處在今年3月底前遷出首都。圖為台駐南非代表處。（取材自臉書Taiwan in South Africa）

針對南非要求台方將館處撤出其首都，知情人士表示，南非再度致函並設定期限，讓談判面臨更大挑戰，但台方立場不變。

知情人士表示，本次談判會比上次面臨更大挑戰，這明顯是來自於中國大陸壓力，要感謝國際友人持續為台灣發聲。

美國聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）再度於社群平台Ｘ發文，「若南非和中國共產黨一起霸凌台灣，美國必須考慮施壓，包含將南非踢出『非洲成長暨機會法』計畫；對那些協助中國影響民主夥伴關係的國家，美國不應再提供貿易好處。」

台外交部日前證實收到南非發函，限台駐南非館處3月底前遷出首都普利托利亞，試圖將台駐處降級並更名為「貿易辦事處」。

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博昨在例行記者會重申立場，指台灣不接受南非政府片面違反雙邊協議，也會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通。

政大國關中心研究員嚴震生表示，應力爭保留代表處名稱及現行功能，而非糾結於遷移。嚴震生認為，重點不在於遷移，而是代表處的名稱，此次談判應聚焦在保留代表處的招牌，並確保功能不受影響。

台灣國際戰略協會理事長王崑義也說，最好的處理方式恐怕是遷館但不降級，確保維持住代表處的功能，避免引發骨牌效應；若讓北京吃到一次甜頭，在親中國家一一實行，將導致遍地烽火。

中國大陸外交戰是台灣要長期面對的挑戰，南非迫台駐處遷移，即是一例。除了眼下這關，關鍵命題在於，對台北來說，什麼是輸、什麼是贏；若面子與裡子不可兼得，如何抉擇出最佳利益。

隨著台海議題國際化，北京也加大在國際反制台獨的力道，這是迴避不了的兩面刃。中國大陸外交部長王毅要美國新任國務卿魯比歐好自為之，傳遞其高度關注川普政府對台政策。

北京一面對華府傳達「台灣是中美關係的第一條紅線」，一面又在國際場域對台灣出手，包含擴大對聯合國大會二七五八號決議的解讀，排除台灣參與國際組織，也一一敲掉台灣在非邦交國的駐處職能。

南非並非首例，中華民國1974年與巴西斷交後，巴西最初也不允許台灣在其首都巴西利亞設處，只能在聖保羅，最後才允許遷到巴西利亞。

南非現在要求台駐處遷出首都，還要求降級為貿易辦事處，回到外交衝突本身，名稱和駐點可以爭一爭，更該堅守的是駐處功能不能受到影響，尤其領務有主權象徵，能不能繼續發簽證，是這段雙邊關係的觀察重點之一。

什麼是輸、什麼是贏，要解當前外交困局，需要高層思考外交與兩岸能否脫鉤處理。解鈴還須繫鈴人，在回應北京壓力與捍衛國家利益之間求取平衡，徐圖發展空間，是賴政府必須面對的課題。

南非 巴西 中華民國

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