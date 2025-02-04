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南非再要求台灣遷代表處 涉外人士：談判挑戰性更高

中央社／台北4日電
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南非政府再度要求台灣代表處在今年3月底前遷出首都。圖為台駐南非代表處。（取材自臉書Taiwan in South Africa）
南非政府再度要求台灣代表處在今年3月底前遷出首都。圖為台駐南非代表處。（取材自臉書Taiwan in South Africa）

南非政府再度要求台灣代表處遷處、試圖降級，涉外人士4日表示，中國壓力變本加厲，「第二階段談判挑戰性更高」；外交部說，不接受南非政府片面違反雙邊協議，會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通。

南非政府於去年10月7日要求台灣駐南非代表處在去年10月底前遷出首都普勒托利亞；外交部時任發言人劉永健去年10月29日表示，在連日努力下，南非已展現協商意願，願改由循既有官方溝通管道。

不過，南非政府今年1月下旬再度致函要求駐南非代表處在今年3月底前搬離首都普利托利亞，甚至試圖將駐南非代表處降級並更名為「貿易辦事處」。

涉外人士上午表示，第一階段談判守住現狀立場，讓遷處一事暫緩，如今南非再度致函，「當然中國壓力，而且明顯變本加厲」。可想而知的是「第二階段談判挑戰性更高」，但外交部會堅守一貫立場、不會遷處，也感謝國際友人持續為台發聲。

外交部亞非司副司長陳詠博上午在外交部記者會表示，南非政府目前與台灣仍在協商當中，卻再度要求駐南非代表處限期遷出首都，顯示中國在南非對台打壓更變本加厲。

陳詠博說明，外交部長林佳龍於接獲外館通報後，第一時間再度召集應變小組討論因應方式，並在年假期間與國內外相關人員隨時保持聯繫，同時也指示亞非司長賀忠義立即召見南非新任駐台代表Zakhele Mnisi並表達政府嚴正關切。

陳詠博強調，台灣政府不接受南非片面違反雙邊協議的立場不變，也會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通；後續將視南非政府回應，同時依據台灣政府相關規畫，決定因應方式。

陳詠博呼籲，作為今年G20峰會主辦方的南非政府，應遵守1997年的雙邊關係法律架構，在台灣與南非雙方獲得協商共識前，不應對駐處採取任何強制手段，或其他可能干擾駐處運作及僑民服務功能的行動。

南非 G20峰會

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