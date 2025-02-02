反台獨換俄烏停戰？ 川普：從未與習近平討論

川普總統1月31日在白宮橢圓辦公室回答記者提問。(歐新社)

中央社引述英媒報導，中國大陸學者指出，如果美國要求中國協助結束俄烏戰爭，北京可能要求美中發表新聯合公報，內容明確提到美國反對台獨，改變現行不支持台獨的措辭。川普 日前回應相關問題時說，從未與習近平討論這項議題。

英國經濟學人（The Economist）1月28日報導，中國學者相藍欣說，中國出手幫助停戰的代價可能是美中發表新聯合公報，美國在其中明確「反對」台灣獨立，改變「不支持」台獨的慣用措辭。

相藍欣表示，美國對台灣獨立說「不」，將促進中國核心利益及改變台灣內部政治，也會打擊把台灣議題視為民主團結考驗的西方政府。

他說，中國可能會將對美國的出口轉向其他市場，避免挑戰美元的全球主導地位來當作回報。川普（Donald Trump）對巴拿馬及格陵蘭的野心方面，相藍欣指出，這兩者都不是中國的「重要」利益，而川普惹惱盟友的行為，對中國來說是「好事」。

川普日前簽署行政命令時，媒體詢問，有報導指出中國國家主席習近平可能「要求你拒絕可能的台獨」，以在俄烏戰爭上提供協助。川普回應，「沒有，我們從來沒有討論過」。

路透去年引述美方官員報導，習近平2023年曾要求時任美國總統拜登改用「反對台獨」，但拜登拒絕改變說法。

「不支持台獨」是美國多年來的立場。美國國務院 2022年5月曾更新官網美台關係論述，移除不支持台獨、台灣是中國一部分等文字。約1個月後，國務院放回不支持台獨段落。

國務院「美台關係現況」網頁寫道，美國對台政策數十年來保持一致。美國長期以來遵守一中政策，這項政策是以台灣關係法 、上海公報、建交公報、八一七公報與對台六項保證為指引。

「我們反對任何一方單方面改變現狀；我們不支持台獨；我們期盼兩岸分歧能以和平的方式解決。」

根據網頁，美國遵循台灣關係法，提供必要的防衛物資與服務，以使台灣維持足夠的自衛能力，並「維持我們的能力抵抗任何訴諸武力或其他形式的脅迫，危及台灣安全及社經體系的行動」。

六項保證分別為美國未同意設定停止對台軍售日期；不會就對台軍售議題向中國徵詢意見；不會在台北與北京間擔任斡旋角色；不會修訂台灣關係法；未改變關於台灣主權的立場；不會對台施壓，要求台灣與中國談判。