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上海團無法赴北市燈節點燈 蔣萬安：盼善意能被延續

記者邱書昱／台北1日電
台北市長蔣萬安（中），1月31日出席大龍峒保安宮參香。（記者邱書昱／攝影）
台北市長蔣萬安（中），1月31日出席大龍峒保安宮參香。（記者邱書昱／攝影）

台北燈節將於2月2日舉辦主燈「福蛇豆豆」試燈，北市府日前邀請上海官員來參加燈節，但名單審查未過。台北市長蔣萬安昨天到大龍峒保安宮參香受訪被問及此議題，他表示，上海團參加開幕點燈已無法成行，但仍盼好不容易建立的對話溝通能被延續。

據了解，大陸文旅部在1月17日宣布近日將恢復福建、上海團客赴台旅遊，台北市府馬上邀請上海市官員在2月來台參加2025台北燈節，據了解，陸委會審查後，率團的上海台辦主任金梅等13人全團審核未過，陸委會的理由是「送件時間太趕，來不及審查。」

蔣萬安表示，台北燈節已經行之多年，參展的南韓、日本等國家也會邀請，上海等城市也會參展，而且上海已經連續八年都有來點燈儀式，今年北市府也依照慣例依相關的規定向中央提出申請，但是目前還在審核中。

蔣萬安說，北市府還沒有得到中央審核結果，但是點燈時間是2月2號，上海團來參與開幕點燈已經無法成行，但北市府還是希望這樣子好不容易所建立起來對話、溝通的善意成果，能夠被延續。

蔣萬安被媒體問及賴清德總統於新春談話時談到，期盼朝野和諧社會團結，但是民進黨卻發起大罷免。蔣萬安以三問回應，反問大罷免人民會同意嗎？

蔣萬安表示，為罷免而罷免的政治操作，是傷害台灣的民主，這是他從去年開始就非常清楚的立場了，民進黨既然是執政，當家還鬧事，主動挑起戰火，人民會接受嗎？

他也說，另一方面，去年才選出的立法委員，今年就要發起大罷免，民眾會接受嗎？尤其過年期間，大家也希望能夠平靜、大家團圓好好的過個年，但在這個時候卻發動仇恨的大罷免，民眾會同意嗎？

媒體也詢問，有些國民黨立委發起以罷制罷，是否會站台？蔣萬安說，一直以來他都和國民黨立委站在一起，國民黨在台北市的立委表現大家有目共睹，他們也都非常的認真，也會一起努力的讓台北市愈來愈好，爭取爭取經費這種建設。

蔣萬安 罷免 國民黨

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