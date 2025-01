台海軍寧陽艦機庫懸掛「絕不放棄我的船」 典故來自美艦

寧陽軍艦2025年1月已完成大修出廠。圖為寧陽艦上的精神標語「絕不放棄我的船」,源自美軍。(中央社)

台灣海軍濟陽級寧陽軍艦去年底完成大修,再次投入戰備。特別的是,軍艦機庫掛著一幅藍底黃字「絕不放棄我的船 Never Give Up My Ship 寧陽軍艦」精神標語,是源自美軍戰鬥口號,象徵戰到最後一刻之意。

中央社記者日前前往海軍蘇澳後勤支援指揮部,實地採訪正在進行「大修」的濟陽級寧陽軍艦,保修人員分別在桅杆區、船艙區與甲板區,各自進行焊接、油漆、線路及動力測試、木工等各式作業,確保船艦在律定的修期間完成修護。

特別的是,寧陽艦的機庫中,掛著一幅藍底黃字的「絕不放棄我的船 Never Give Up My Ship 寧陽軍艦」精神標語,此為前寧陽艦長王品清所懸掛。

「Never Give Up My Ship」典故源自1812年英美作戰時,美艦切薩皮克號(Chesapeake)與英國皇家海軍夏農號(Shannon)近距離砲擊作戰,當時美艦長勞倫斯(James Lawrence)遭英軍狙擊手擊傷,抬往甲板救治前說「Don't Give Up the Ship」這句話,究竟是「The ship」還是「My ship」有不同記載,但已成美國海軍戰鬥口號,象徵「戰到最後一刻」之意。

無獨有偶,國艦國造代表之一的「沱江級原型艦沱江艦」(PGG-618)的命名,就是為紀念民國47年沱江軍艦(PC-104)在九二海戰期間英勇事蹟,事後頒贈的榮譽虎旗,副本被放置在原型艦沱江艦(PGG-618)內;沱江艦會議室也有一幅原沱江艦在惡海中航行的畫作,成為全體官兵的精神象徵。

海軍為國際軍種,許多軍事習俗都承襲17世紀歐洲海軍艦隊的傳統。例如,過往民眾在營區開放時,會發現船艦桅杆頂端懸掛一面狹長的「長旒旗」,或打掃用的掃帚,但這並非惡作劇,而是源自17世紀英荷戰爭,代表海軍光榮傳統,也象徵軍艦戰功彪炳。