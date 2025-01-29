川普：98%晶片生意去台灣了 將提高關稅讓產品回美生產

美國總統川普27日表示將提高電腦晶片、半導體、藥品與鋼鐵等產品的進口關稅，讓這些產品能夠回到美國生產。圖為晶片示意圖，與新聞無關。（中央社）

美國總統川普 27日表示將提高電腦晶片 、半導體、藥品與鋼鐵等產品的進口關稅 ，讓這些產品能夠回到美國生產；川普再次點名台灣，認為有98％的晶片生意都去了台灣。

共和黨籍國會議員27日在佛州邁阿密舉行會議，川普致詞表示，晶片製造業離開美國、跑去台灣，「我們希望他們回來，我們不想補助他們數十億美元，就像拜登實施的荒唐計畫」。

川普在談話中表達對課徵關稅的支持，他說，外國製造商對美國毫無貢獻，想進入美國市場就應該付錢。川普以北卡羅來納州的家具業為例，現在已經幾乎被中國大陸消滅。川普說，這些產業都將回歸，美國將對這些傷害美國的國家課徵關稅，美國人將再度擁有財富。

川普以美國汽車產業為例，加拿大和墨西哥正搶走美國的生意；川普指出，外國公司在墨西哥等地設廠，再把汽車以零關稅或低關稅的方式販售到美國。

川普表示，美國將針對外國生產的電腦晶片、半導體、藥品、鋼鐵課徵關稅；川普說，這些公司應該到美國來生產。川普提到晶片時，指有98％的晶片生意都去了台灣。

川普說，他不會像拜登一樣給這些公司錢；川普指出，這些公司已經很有錢了，他們說不定只會拿這些錢去其他國家投資；川普說，這些公司需要的是到美國生產的誘因，而他們的誘因就是不想被課徵高額的關稅或稅金。

川普說，「我們必須將生產帶回我國；大家知道我們曾一天造好一艘船，如今卻連一艘都造不出來。我們不知道自己到底在幹嘛。（生產）全都（外移）到其他地方」。他致詞時還將自己的關稅計畫與美國前總統麥金里1890年代末期推行的高關稅政策相提並論。

川普27日晚間在空軍一號對記者說，還沒敲定對鋼及其他金屬加徵關稅的數字，但他強調相關新稅率「會足以保護我們國家」，並示意自己仍打算對一切輸美商品實施設定「樓地板」的普遍關稅，如同他去年在總統選戰時的政見。

美國參議院27日表決通過川普提名62歲的對沖基金經理人貝森特出任財長，貝森特將致力在國內減稅和對外加徵關稅。

英國金融時報28日引述4位知情人士報導，貝森特正推動對外國輸美商品課新的普遍關稅，稅率從2.5%起逐步上調。川普則表明他想要的普遍關稅稅率比2.5%還高很多。該報導指出，川普揚言對輸美半導體課高關稅的措施將難以執行，因為這會對仰賴諸如台積電之類晶片製造商的科技公司造成衝擊。

針對川普點名要對進口半導體課徵關稅，我經濟部昨天表示，台美半導體等科技產業高度互補，未來持續關注美方政策，確保台美產業與國家利益都能互利發展。