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共諜接觸誘裝GPS在軍艦上 海軍士官長未上報遭汰除

記者張議晨／高雄27日電
海軍司令部外觀。(取材自Google Earth)
海軍司令部外觀。(取材自Google Earth)

空軍退役上校劉聖恕吸收多名現退役海、空軍官交付軍事機密文件，被判20年徒刑定讞；劉曾接觸海軍左支部一名曾姓士官長，要曾男在艦艇上裝GPS、拍攝效忠共產黨影片，曾男雖不從，但並未往上呈報，最終被部隊記過汰除，他不服打行政訴訟，高高行認為處分合理，判曾男敗訴。

劉聖恕2013年自空軍官校基本飛行組上校副組長退役後赴大陸經商，被情治單位吸收，返台刺探軍情，劉先請左支部退役的林姓友人在高雄成立空殼公司，讓陸方轉入資金，作為交付軍官洩密的報酬。

曾男曾擔任林男的部屬，2016年間經林引薦與劉聖恕認識，2022年間，還曾向劉借款台幣2萬元償還酒錢，當時劉便詢問曾男有無機敏資料可以提供，後來還要求曾在軍艦安裝GPS、拍攝效忠共產黨等影片。

曾男當時拒絕劉聖恕後，並未依規定主動向單位回報，還於年度自清表白線上問卷隱瞞，直到劉聖恕共諜案爆發後，部隊才查出劉聖恕曾跟他接觸，並請他刺探軍機等行為。

雖曾男並未交付資料，但部隊認為他未依規定回報，仍對他記1大過處分，當年度考績打丙，並列入汰除名單，去年1月認定不適服提前退伍。

曾男不服，主張他2009年任職以來，考績均甲等以上，有多次功獎，當時他認為劉聖恕只是開玩笑，並未當真，也未接觸機敏人員，何況他工作只負責修繕軍艦設備，根本無洩密可能，並非「洩密高風險人員」，盼撤銷原處分。

高高行審理時，依據部隊人審委員意見表，發現曾男被評價為工作表現平平，交友狀況負責，對自身借貸用途不清，且負責艦艇維修，屬洩密高風險人員，被劉接觸後，卻隱匿未上報，警惕性明顯不足，仍有國安疑慮。

法官認為，依據部隊懲處相關規定，左支部於人評會中貫徹「嚴考核、嚴淘汰」之作法，以高標準審查，汰除曾男不適服軍人資格，尚屬合理，判曾男敗訴。

至於劉聖恕一案，劉聖恕判20年定讞，涉案軍官孫緯19年半、劉芸雅20年半，其中孫、劉部分犯行有罪定讞，龔健宇3年6月、鄧至佑2年、林姓退役士官長6月得易科罰金之刑定讞。

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