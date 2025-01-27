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藍委支持購美防禦性武器 綠委指凍刪國防預算「甩川普耳光」

台灣新聞組／台北27日電
立法院日前三讀中央政府總預算案，凍、刪部分國防預算引發外媒關注。(本報資料照片)
立法院日前三讀中央政府總預算案，凍、刪部分國防預算引發外媒關注。(本報資料照片)

立法院三讀中央政府總預算案，凍、刪部分國防預算引發外媒關注。國民黨副秘書長、立委李彥秀表示，凍結不是刪減，只要國防部提出報告與計畫，就可以解凍使用；她也強調，支持政府向美國採購先進的防禦性武器。民進黨立委林俊憲則說，立院削減國防預算，唯一高興的當然就是中共

國防部預算包括潛艦國造第三階段後續艦預算凍結10億元台幣(約3053.5萬美元)、國防部業務費凍結30%等；刪除部分則有統刪3%的軍事裝備費用、刪減60%的文宣費等。法國世界報指恐使國際質疑台灣自衛決心；美媒CNN稱，可能使以熱愛交易聞名的美國總統川普失望，畢竟他曾要求台灣向美國支付更多保護費。

林俊憲昨批評，自由民主的國家都想不通，在台灣面對中共軍事威脅、文攻武嚇之時，台灣卻未提升自我防衛能量，立院還要削減國防預算，唯一高興的當然就是中共，過去中共最希望台灣國防弱化、無法取得先進武器，政府努力增加自我防衛，藍白卻幫中共做到了。

民進黨立委王定宇認為，在野凍刪國防預算減損戰力，實質傷害捍衛國家的國軍，也對國際傳達錯誤訊息，且川普要求民主盟友須提升自我防衛，在野黨卻正面打了川普一個耳光。

李彥秀強調，台灣採購重要軍品武器，都是編列「特別預算」支應，與年度預算沒有太大的關係，連中央銀行總裁都建議，台灣要多向美國購買軍品、糧食與能源，縮小台美貿易順差，國防部長顧立雄也表示考慮編列特別預算購置武器。

李彥秀提到，這次隨立法院長韓國瑜訪美祝賀川普就職，她也有特別向美國參眾議員、智庫說明，中華民國與美國長期而堅定的友誼不會有任何改變，在野黨、台灣人民對自我防衛的信心也從未動搖。李彥秀強調，絕對支持政府向美國採購更先進、更需要的防禦性武器，也希望美方盡快將延宕的武器交貨，讓台灣的防禦能力能夠順利銜接避免空窗期。

國民黨立委馬文君則表示，國防自我防衛的決心，取決於人民的士氣，以及武器裝備是否符合作戰需求，且台灣對美軍購與國防預算，美國清清楚楚。

國民黨立委徐巧芯也說，台灣對外採購武器有其必要性，需求金額也較大，國民黨並未大幅刪減預算，而是以凍結為主，這是不同概念，民進黨操作將之連結在一起，會誤導未參與預算審查或是不太懂審查程序的人。尤其國外採購武器預算幾乎分毫未刪，僅少部分凍結。海鯤號部分，顧立雄也承諾，待海測通過後才會動支後續艦的預算，因此國民黨才凍結50%。

預算 國民黨 中共

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