台教育部青年海外圓夢計畫 「安全考量」排除大陸

教育部青年發展署24日在龍華科技大學舉行青年百億海外圓夢基金計畫啟動記者會，賴清德總統（左四）、行政院副院長鄭麗君（右四）、外交部長林佳龍（右三）、教育部政務次長葉丙成（右二）、教育部長鄭英耀（左三）、環境部長彭啓明（左二）等出席。（記者葉信菉／攝影）

教育部 推動青年百億海外圓夢基金計畫，即日起正式啟動，分成提供青年赴國際組織、智庫見習培訓的「海外翱翔組」，以及鼓勵創意提案的「築夢工場組」，每案最高補助200萬元（台幣，下同，約6.1萬美元），15歲至30歲青年都能申請，總名額超過800個，即日起至3月14日開放申請。第二梯次則為5月1日至6月20日。

青年署副署長諶亦聰提醒，學生提案計畫不得前往外交部列為紅色、橙色警示地區或國家，因此不得前往中國大陸，並強調安全為要。

青年百億海外圓夢基金分為築夢工場組與海外翱翔組，其中築夢工場組開放青年自主提案，規畫2周至1年企畫書，每案最高補助200萬元，預計開放200個名額。

海外翱翔組則由部會與民間單位合作，提供10大主題，共85案、610個申請機會，每案最高補助150萬。如可到日本動物園學習動物保育、到義大利 學習廚藝、或到瑞典參與環境永續組織的蹲點等。

教育部表示，第一梯次申請時間自即日起至3月14日、第二梯次申請自5月1日至6月20日，以書面和面談方式審查提案；今年也設定「環境永續」旗艦計畫，可前往美國加州 學習氣候模型操作與數據分析等機會，預定提供60個以上圓夢機會。

賴總統昨出席啟動記者會致詞時以閩南語表示「有夢最美，希望相隨」，盼透過年輕人的夢想與勇氣，讓社會更進步、國家更好。未來也會開放名額，歡迎邦交國的孩子提出或參與台灣政府的計畫。

諶亦聰表示，計畫訂有追回款項機制，若申請者未按計畫執行，未履行項目、有違法等狀況，會視實際狀況和情節輕重追回補助款，且未來不得再申請。申請者回國後也需執行成果分享。

諶亦聰還說，提出經費規畫也是申請者的任務，需說明申請多少金額、如何使用，如用於翻譯、業師、語言檢定等，「不要想拿來買名牌包、股票，或搭商務艙」。