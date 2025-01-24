宏達電XR團隊賣給Google 王雪紅：拚VIVE品牌

宏達電23日宣布，Google將以2.5億美元取得宏達電部分XR研發團隊及智慧財產權非專屬授權，最快本季完成。圖為宏達電展示VIVE XR Elite裝置。（圖／宏達電提供）

宏達電 （HTC）宣布與Google 共同簽署協議，宏達電旗下XR（延展實境）研發團隊部分成員將會加入Google，XR智慧財產權也將以「非專屬授權」方式授權Google使用，交易金額2.5億美元，預計今年第一季完成交易。

宏達電昨天上午在證交所舉行重大訊息說明會，宣布雙方簽署協議後，宏達電董事長王雪紅也對員工發出內部信。

王雪紅指出，去年以持續戰略性的投資、集中創新策略，實現VIVE Reality願景；過去一年，在新產品、平台、內容、服務和跨部門的協同合作上，都有長遠進展。根據雙方簽署的協議，Google將支付2.5億美元給宏達電，部分研發團隊成員將加入Google，宏達電也將持續強化XR生態系，並實現更精簡的產品組合，打造VIVE品牌，包括VIVE Focus Vision等產品都將維持不變，產品線將繼續研發。

宏達電法務長盧佳德指出，簽署這項協議之後，HTC與Google未來仍會繼續探討合作機會；宏達電不會放棄XR發展進程，未來仍會繼續投入人工智慧和元宇宙帶來的創新與機會。

宏達電在2017年首次與Google簽署協議，以天價金額11億美元將打造Pixel手機的成員及授權專利賣給Google，交易在2018年第一季完成。宏達電將大部分的手機硬體裝置團隊人力出售給Google，這個硬體裝置團隊後來進入Google在新北的辦公室，Google現在的Pixel手機產品線，主要都是由這個團隊進行研發。

這次宏達電再度將XR團隊出售給Google後，會不會影響現在VR （虛擬實境）產品研發引發市場關注。盧佳德說，此次交易除了將部分人力轉給Google之外，也將XR智慧財產權以「非專屬授權」方式，授權Google使用，這也意味著宏達電在開發VR產品時，仍能使用這些智慧財產權，對宏達電發展相關產品並無影響，宏達電也保留適當的研發人力，未來還是會專注研發虛擬生態環境系統、生態圈。

台經院資深產業分析師邱昰芳觀察，「研發團隊不容易找，科技圈企業搶人才搶得很凶，如果把團隊賣掉，要再去建構一個這樣有經驗的團隊也不容易。」她認為，研發團隊出售後恐將帶來兩方面影響，一是打擊內部士氣，二是影響未來相關領域產品開發進程。邱昰芳認為，這整項交易僅有業外收入是正面挹注，如果宏達電未來仍要將目光放在VR，必須要思考未來的營運轉型方向，以及「未來資源要聚焦在哪些方向，這也是宏達電必須要去盤點的」。