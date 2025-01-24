我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

下令槍殺4「海盜」 陸籍船長判囚26年定讞

記者王宏舜／台北報導

高雄籍遠洋漁船「屏新101號」的大陸籍船長汪峰裕，2012年下令船上武裝保全在印度洋公海上槍殺四名落海海盜，一、二審判刑26年，更一、更二審改判13年，更三審又逆轉，認定汪下令槍殺，判26年徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

汪峰裕是浙江人，高雄屏新漁業公司雇用為大副及代理船長。2012年7月間，「屏新101號」停靠斯里蘭卡首都可倫坡補給，聘二名武裝保全攜帶槍械上船。同年9月29日，漁船在索馬利亞摩加迪休東南方外海作業，碰上海盜騷擾，但海盜所乘木頭船遭其他漁船撞翻，船上四名海盜落水，舉雙手求救。汪指示二名傭兵開槍，四名海盜畢命汪洋。

其他船員拍下過程，槍殺海盜影片在YouTube流傳，2020年8月22日汪峰裕搭乘賽席爾籍「印度之星」號漁船至高雄港53號碼頭，因通緝犯身分被海巡署逮捕。高雄地檢署調查後，依殺人罪起訴汪峰裕。

高雄地方法院一審時，認定船上僅汪有權下令開槍，依四條殺人罪判他26年徒刑，他不服而上訴，案件纏訟，更一審認定前三名遭槍殺海盜，為船上武裝保全所殺，直到第四人遭槍殺時，才聽到中文「開槍」，改認定汪只指示「殺一人」，減為13年徒刑。

更三審審理時，汪峰裕雖坦承行經事發海域，但否認持有槍彈殺人犯行，說偵訊中他只是陳述曾經遇到過海盜打劫事情，跟錄影內容無關。

更三審認定四名海盜都是汪峰裕下令槍殺，依非法持有制式自動步槍罪判六年徒刑，併科罰金10萬元台幣（約3060美元），四個殺人各處12年徒刑，合併執行26年徒刑。

最高法院認為更三審認事用法無違誤，駁回上訴，全案確定。

印度 斯里蘭卡 通緝

上一則

新聞評論／尹錫悅獨囚3坪房殷鑑 賴政府還看不懂

下一則

宏達電XR團隊賣給Google 王雪紅：拚VIVE品牌

延伸閱讀

2死2傷 納許維爾高中爆槍案 17歲男槍殺1女生後自殺

2死2傷 納許維爾高中爆槍案 17歲男槍殺1女生後自殺
美加邊巡隊員 在佛蒙特州交通盤查被槍殺 美加邊界非法越境猖獗

美加邊巡隊員 在佛蒙特州交通盤查被槍殺 美加邊界非法越境猖獗
伊朗最高法院兩名法官遭槍殺 凶手自戕亡動機待查

伊朗最高法院兩名法官遭槍殺 凶手自戕亡動機待查
槍殺南加大中國學生判無期 囚犯再上訴遭駁回

槍殺南加大中國學生判無期 囚犯再上訴遭駁回

熱門新聞

輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
取自UDN

她高喊「我的柏金包」…比演唱會還擠 黃仁勳夜市沒吃成

2025-01-16 14:11
女死囚林于如。圖／報系資料照

黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

2025-01-17 14:07
「旺福」貝斯手推機(右)悼念爸爸謝世謙。圖／摘自IG

華航董座猝逝…女兒是知名樂團成員 不捨憶最後一面

2025-01-16 12:31
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
點水樓的彩色小籠包，是許多名人訪台必點的美味。圖／點水樓提供

玄彬旋風訪台為「它」夜奔 這家小籠包名人超愛

2025-01-18 11:24

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄