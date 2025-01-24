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李東憲等3人持陸身分證 陸委會開鍘註銷國籍

記者陳宥菘／台北24日電
台灣跆拳道選手李東憲因持有大陸身分證，遭陸委會註銷中華民國國籍。（本報資料照片）
台灣跆拳道選手李東憲因持有大陸身分證，遭陸委會註銷中華民國國籍。（本報資料照片）

先前網紅影片稱台灣可能有10萬人領有大陸身分證，引發關注。陸委會副主委梁文傑昨天宣布，陸委會目前接到十幾件具體檢舉案件，經過查證，目前已經註銷三個人的台灣身分，包含曾經高舉五星旗跆拳道選手李東憲，未來都不得享有台灣健保

梁文傑昨天在陸委會例行記者會表示，自從網紅八炯影片刊登後，陸委會接到十幾件具體檢舉個案，經過主管機關陸續完成查證，目前已經註銷三個人的台灣身分，其中包含在網紅影片中出現的李東憲和蘇士恩，第三位因為沒有在影片出現，就不特別講是誰。其他的檢舉個案還會陸續查證。

李東憲2023年5月曾參加在南韓舉辦的亞太壯年運動會，獲獎後，他在頒獎台上高舉五星旗慶祝，一度引起兩岸網友議論。

梁文傑指出，喪失台灣身分後，將被視為大陸人，未來回到台灣要拿大陸的相關文件申請才能入境，當然也不會有健保。

陸委會曾鼓勵有類似經驗或有所聽聞的民眾，透過陸委會信箱檢舉相關情事。梁文傑指出，目前收到的檢舉案件「還滿多的」，但比較具體的是目前這十幾件，有提供證件的照片，至於「聽說」的方式就比較困難。他表示，希望民眾檢舉時「最好也有比較具體的東西，我們比較好查證」。

健保 五星旗 跆拳道

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