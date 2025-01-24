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未扣押涉斷纜陸船 海委會挨轟卸責

記者黃婉婷、王勇超／台北24日電

陸籍權宜輪「順興三九」3日涉拖斷基隆港外海底電纜，卻未扣船入港調查引發爭議。相關單位一度將矛頭指向航港局「拒絕入港」，但據透露，海巡署當下不僅未登船檢查、扣押船隻，也未申請進港，海委會主委管碧玲卻向行政院聲稱有回報，後又自行決定將放行；管則駁斥非事實，強調海巡都有盡責。

儘管數位發展部已指出，近期台馬兩條海纜都屬「自然劣化」，但「順興三九」七名船員皆為中國籍，船東屬香港籍，台方認為貨輪行跡詭異，在海纜地帶徘徊，遭疑是中國升級版「灰色侵擾」，由於此案涉及國安事件，為何船隻最終遭放行，就連立委也不解。

一名政院官員私下指出，海巡署3日下午五時許，曾去電詢問航港局船舶進港程序，航港局當時表明，若要扣船會全力配合，靠港衍生費用可向當事船隻求償，假設是一般船舶進出港程序，則需委託船務代理申請。

官員質疑，航港局當時只是說明不同狀況的入港程序，竟被海巡署當作「拒絕」入港，事後也未與航港局聯繫，四日便聲稱考量海象狀況與船舶安全，自行決定讓貨輪離開，讓相關單位相當不解。

據悉，事發當下管碧玲對內向行政院長卓榮泰報告時，也稱都有做好回報。該名官員批評，海巡署沒有登船檢、沒有扣押船隻、沒有申請入港，卻對外說什麼都有做，企圖把責任推給其他單位，相當離譜，「難道海委會只會爭功諉過？」

對此，管碧玲嚴正駁斥，一切並非事實。管碧玲說，海巡署同仁在海上搏命登檢，不會退卻，四日早上還努力企圖登檢，因風浪而不可得。海巡有盡責。

管碧玲表示，斷纜事件，近五年從一年兩位數的次數發展到去年四案，海巡署與相關部會有發展執法程序應處。本案相關部會依循過去執法程序處理，該船持續到隔天無法進港，「其中過程我給予理解」。

香港 卓榮泰

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