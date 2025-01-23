觀禮獲高規禮遇 韓國瑜：爆出大紅盤 駐紐前代表：美方信賴

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團22日結束訪美行程，再度對駐美代表處表達肯定和感謝。(記者陳熙文／攝影)

立法院長韓國瑜 率團參加美國總統川普 就職典禮，並成功與駐美代表俞大㵢 進入國會山莊觀禮。駐紐前代表介文汲指出，韓國瑜此次獲得高規格禮遇，代表獲美方信賴且認為韓國瑜不會亂講話。代表團22日結束行程，韓國瑜指出，代表團22日上午與川普政府負責亞洲事務的官員見面。

介文汲在《中天辣晚報》節目表示，此次韓國瑜獲得的接待規格，可以說是近年來最高的一次，他指出，美國人做事很精，他們清楚賴清德是個少數總統，而韓國瑜人氣高、爭議少，加上其作為和立場不會讓美方覺得意外或難以控制，也認為韓國瑜可以信賴、不會亂講話。

介文汲說，若非韓國瑜率團，台灣代表團可能沒辦法進入國會山莊，「美國人非常看人的」，過去台灣代表團多是待在距離美國總統宣誓儀式地點有段距離的場合，此次韓國瑜訪問是重大突破。

介文汲也認為，對賴清德，美國採取「冷凍」的態度，對韓則展開雙手，其中有很強的政治訊號，台灣朝野都要很清楚了解美國的想法。

台灣慶賀團22日上午分別拜訪華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）和傳統基金會（Heritage Foundation），並於下午結束行程，預計乘火車至紐約，擬23日凌晨搭機返台。

至於外界預期代表團22日上午會與美國在台協會（AIT）會面，不過韓國瑜說明，代表團並未與AIT見面，而是與川普政府主管亞洲事務和台美關係的官員會面，不過基於台美默契，不便揭露姓名。

媒體詢問代表團見到的是代理官員，還是川普提名的官員？韓國瑜沒有回答，只說已向美國承諾不會公布會面細節，但同意是新政府新官員。

代表團22日結束行程，韓國瑜再度對駐美代表處表達肯定和感謝；韓國瑜表示，此次參加川普就職典禮，有僑胞為代表團捏一把冷汗，深怕最後鎩羽而歸，可能連入場的資格也沒有，沒想到爆出大紅盤。

韓國瑜指出，不光是代表團立委可以進到華府第一資本體育館（Capital One Arena）觀禮，他與駐美代表俞大㵢也能夠進到國會大廈遊客中心（Capitol Visitor Center）的解放廳（Emancipation Hall）觀禮，甚至川普結束就職演說，還到解放廳再發表談話。

韓國瑜說，他與俞大㵢當時只與川普距離25公尺。

韓國瑜認為，此次行程獲得空前成功，有非常好的成果，與美方的互動聚焦台美關係、台灣安全和台美之間在科技、商業等議題上的交流與突破。

民進黨立委王定宇認為，前駐美代表蕭美琴於2021年的總統就職典禮，曾受邀在外國使節區觀禮，而這次不但俞大㵢被邀請到使節區觀禮，還加上代表團團長，規格更高。