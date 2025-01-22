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閩、滬踩線團申請2月遊台灣 觀光署：歡迎陸客立場不變

記者黃淑惠、余弦妙／台北22日電

大陸團客訪台旅遊再傳出進展。大陸文旅部日前宣布開放福建、上海陸客訪台團體遊，這兩地的觀光旅行社業者全面動起來，首發的踩線團已分別向台灣交通部觀光署申請入台，預計情人節前夕到訪。

據了解，上海觀光協會準備送件申請，將於2月13日組踩線團、帶相關旅行社業者到台；福建地區的旅行社業者也組團，將申請2月12日以參加春季旅展為名從高雄入境，將在南部高雄、中部及北部辦理推廣會。

交通部觀光署昨表示，尚未收到申請案件。對於兩岸觀光，觀光署強調，恢復兩岸雙向對等的觀光旅遊是政府既定政策，台方歡迎大陸旅客來台旅遊立場不變，也期盼能夠盡速循觀光小兩會協商，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

兩岸開放是疫後解封的最後一塊拼圖，國內旅行社、飯店等觀光業者都相當期待，隨大陸文旅部宣布開放上海及福建陸客訪台團體遊，這次不再只是樓梯響，兩地觀光業界全面動起來，積極組團要到台進行深度環境了解，赴台旅遊對於同文同種的陸客還是很有吸引力。

台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰指出，大陸文旅部宣布近期將開放上海及福健陸客訪台團體遊，有助於兩岸關係正向發展，台旅遊業展雙臂歡迎，盼兩岸旅遊全解禁回復榮景。

觀光 兩會 解禁

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