川普就任美台關係是否生變？ 學者建議台灣「維持低調」

川普20日就任美國總統。(美聯社)

川普 總統20日就任，美台關係是否生變？有學者認為，川普的第一任期就有限制美台關係，以維持與中國良好關係的前例，但認為國會挺台的力道將形成變化的阻力。

川普就任美國總統，喬治華盛頓大學國際事務學系教授沙特（Robert Sutter）認為，川普現階段手上更重要的問題是內政，恐怕必須得快速處理通膨和移民問題，才能獲得社會的支持，短期內未必有時間關心台海議題。

沙特也認為，川普的不確定因素太大，台灣如果得到川普的關注，未必是一件好事，不如保持低調，讓國內跨黨派挺台的力量繼續為台灣發聲。

至於川普近日與中國國家主席習近平通話，是否代表美中關係將漸入佳境？沙特指出，川普早在第一任期就有限制美台關係發展，以與中國保持良好關係的前例。

沙特以川普任內的兩次美國北韓峰會為例，其中在新加坡舉行的峰會正逢美國在台協會（AIT）新館落成典禮，川普據傳曾關心過賓客名單，以防中方遭到冒犯。

不過，沙特認為，美台關係在川普擔任第一任總統的後期，以及在拜登 政府執政期間有非常顯著的成長，而在眼下的地緣政治環境之下，美國不忽視台灣，同時突顯中國問題，變得比2018年更為重要，尤其這樣的做法受到國會的支持。