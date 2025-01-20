我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普當年帶頭禁TikTok現在反成續命恩人？分析：1關鍵改變立場

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

無人機業有意和台灣建立「民主供應鏈」 仍憂北京反擊

編譯劉忠勇／綜合外電
無人機業走非紅供應鏈的趨勢是一大商機，但對加強和台灣合作仍多所顧慮。(歐新社)
無人機業走非紅供應鏈的趨勢是一大商機，但對加強和台灣合作仍多所顧慮。(歐新社)

台灣行政院副院長鄭麗君日前接受道瓊專訪表示，建立以台灣為核心的無人機「民主供應鏈」是不可避免的趨勢。不過，由於北京近來懲罰和台灣有往來的企業，不免讓改走非紅供應鏈的美國企業多所顧慮。

鄭麗君表示，非紅供應鏈的趨勢對台灣來說是極大的潛在商機，「我們密切關注包括美國在內的重要合作夥伴的需求，特別是針對排除中國零組件的要求。」

台灣計劃在四年內投資至少13.5億美元，推動國內發展無人機產業，並擺脫對中國大陸的依賴。

台灣希望藉助在製造高階半導體及其他科技產品方面的專長，為發展無人機產業奠定基礎。鄭麗君指出，台灣政府今年將投入至少1,000萬美元，用於無人機晶片的研究和開發。

美國替無人機尋找無人機非紅供應鏈的新創平台Empirium共同創辦人暨執行長希姆斯（Mike Sims）說：「你必須找到中國的自然替代品，台灣就是了。」他視此商機為一場淘金熱。

不過，希姆斯提醒：「這不是單純從中國大陸轉向台灣而已，這基本是個非常敏感的經營環境。」

道瓊指出，美國企業擔心，隨川普即將就任美國總統、美中關係更加緊張，可能隨時被捲入對峙的漩渦中。因此，找台灣合作有其敏感性，這對台灣建立無人機零件供應重鎮的宏圖構成挑戰。

譬如，美國最大無人機製造商Skydio去年10月遭到大陸官方制裁，無法取得電池在內的關鍵元件。據鄭麗君和其他知情人士透露，台灣官方主動牽線，讓Skydio聯繫台灣電池供應商。

但Skydio迄未確定新的電池供應商，目前正洽詢其他國家的供應商。Skydio表示，預計春季可以全部補足電池庫存。

道瓊指出，美國無人機公司為依賴大陸單一供貨來源付出代價後，僅少量向台灣供應商採購，並將零件來源分散至全球各地。

美國業者坦承，和台灣合作伴隨著某些難以量化的成本，主要是顧慮北京可能懲罰任何和台灣有業務往來的公司，甚至在更極端的情況下，台灣有遭到大陸併吞的風險。

中國大陸在全球電池、馬達、感測器以及國防產業關鍵的稀土材料供應方面占據主導地位。麻省理工學院研究指出，幾乎所有第一人稱視角無人機的零件儘管技術上最初由美國發明，但都是 Made in China。

台灣製造商發現，有些關鍵的無人機零件，譬如結合光學鏡頭、熱感應器與穩定器的雲台系統組裝成本太高。台灣雖能生產這些零件，但大多數仍運往大陸組裝。

據漢翔一位主管表示，只要壓低成本不是首要考量，台灣供應商有能力完全在台灣生產電池。他坦承，台灣供應商也擔心來自北京的報復，畢竟有些供應商仍和大陸有業務往來或在當地設有營運據點。他也提到，與美國合作夥伴洽談的台灣供應商通常希望保持低調，以避免引發不必要的關注。

無人機 供應鏈 道瓊

上一則

台慶賀團抵華府20日行程尚未敲定 韓國瑜：尊重美方安排

延伸閱讀

川普盼上任百日內訪中國 川習關係替代美中關係

川普盼上任百日內訪中國 川習關係替代美中關係
川普上任前夕 台積電美國廠獲15億撥款補助

川普上任前夕 台積電美國廠獲15億撥款補助
中國電池企業 上演寧德時代、比亞迪兩強爭霸戰

中國電池企業 上演寧德時代、比亞迪兩強爭霸戰
黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

熱門新聞

輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
取自UDN

她高喊「我的柏金包」…比演唱會還擠 黃仁勳夜市沒吃成

2025-01-16 14:11
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
「旺福」貝斯手推機(右)悼念爸爸謝世謙。圖／摘自IG

華航董座猝逝…女兒是知名樂團成員 不捨憶最後一面

2025-01-16 12:31
女死囚林于如。圖／報系資料照

黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

2025-01-17 14:07

超人氣

更多 >
昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險