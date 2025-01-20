新聞眼／台慶賀團何去何從 3方案都有風險

立法院長韓國瑜(中)率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約搭乘火車抵達華府，有僑胞在飯店外拉紅布條歡迎。(記者陳熙文／攝影)

川普 就職典禮進入倒數計時，台北駐美代表處也陷入最大難題：台灣來的跨黨派立委代表團究竟該何去何從？行程安排直到最後一刻都還是未定之數，無疑讓代表處陷入愁雲慘霧中。

華府 嚴寒來襲，讓原來安排在戶外舉行的就職典禮移入國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）之內；駐美代表處過去一、兩個月原本四處求票，預計可以讓代表團安全達陣、進場觀禮，現在努力全部化為烏有。

面對非常情況，代表處的理想方案當然是將駐美代表俞大㵢或代表團團長、立法院長韓國瑜 ，送入國會大廈參加就職典禮。不過，圓形大廳僅能容納600人，空間有限，中華民國與美國又沒有正式的外交關係，美方開放台北代表入場觀禮的可能性偏低，代表處只能另想它法。

在此情況之下，若要盤點可能的應變方案，或可歸納出三項：一是同民眾至華府第一資本體育館（Capital One Arena）觀看大螢幕轉播、二是參與智庫或民間觀禮活動、三則是退守代表處，在代表處觀賞電視轉播。

然而，不管是上述哪一項方案都有其風險。

川普日前宣布，20日開放民眾到第一資本體育館觀賞就職典禮的現場轉播；若代表團同民眾至第一資本體育館看轉播，不但須排隊進場，有失代表團的意義和尊嚴，要是俞大㵢和韓國瑜因現場人數太多而被拒於門外，更是滑天下之大稽。

若代表團選擇參加智庫或民間觀禮活動，雖然不失為好選項，但多數民間觀禮活動已是一票難求；而代表處想聯繫華府智庫，在短時間內安排好具體行程，亦是一大挑戰。

倘若代表團最後選擇退守代表處，雖說是最安全的策略，卻屬下下之策，畢竟代表團千里迢迢赴美慶賀，無非是想當面向川普團隊表達祝福，也藉此與美國友人建立關係、彰顯台美友好，最後如果淪為「在家看電視」，豈不貽笑大方？

在韓國瑜19日晚間參與僑宴之際，距離川普就職典禮只剩下不到一天的時間，代表處相信已是火燒眉毛。

究竟駐美代表處會在三項可能的方案中挑出一項最佳方案，或是拿出更有創意的計畫，黎明將會見分曉。