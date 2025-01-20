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踩線團將到？台各大飯店熱身 悄訂策略搶陸客

記者黃淑惠／台北20日電
傳上海的踩線團2月就會赴台參訪，台灣各大飯店業者晶華、君悅、寒舍及福容大飯店等，正在悄悄訂相關的策略搶陸客商機；圖為太魯閣的晶英酒店。(圖／晶華國際酒店集團提供)
傳上海的踩線團2月就會赴台參訪，台灣各大飯店業者晶華、君悅、寒舍及福容大飯店等，正在悄悄訂相關的策略搶陸客商機；圖為太魯閣的晶英酒店。(圖／晶華國際酒店集團提供)

台灣觀光業界傳出，上海觀光業者已在運作，農曆年後2月相關的踩線團就會赴台參訪。台灣各大飯店業者晶華、君悅、寒舍及福容大飯店等，正在悄悄訂相關的策略搶陸客商機。

大陸文旅部已宣布近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，陸委會也表歡迎，雖然具體程序仍待陸方公布。據台灣觀光業者了解，在政策宣布後，近日已聽到農曆春節過後，陸客團首團的踩線團即將赴台參訪了解相關的路線。

台灣最大的連鎖飯店福容飯店，目前全台共有18個據點，今年中澎湖新據點也將開募營運。福容大飯店指出，飯店遍及全台及離島，適合喜歡環島遊陸客團，不管是團客規畫還是自由行，都是很好選項，也會根據政策開放的時間表來推出方案。

台灣的五星級飯店晶華、寒舍、W飯店等都認為，這是兩岸關係發展跨大步，對於接待對岸的參訪團及交流團入住都有正向的挹注，針對不同的客群會規畫各種方案，除了有客製化的語言選單外，也會讓旅客充分感受台灣的美食和人情味。

晶華集團表示，晶華酒店是國際型觀光飯店，對於接待對岸的參訪團及交流團入住有豐富的經驗，不過根據以往的數據，陸客並非晶華酒店的主力市場，全盛時期的陸客占比也不超過5%，主要還是接待政府或企業訪團。

台北君悅飯店指出，對於旅宿餐飲業而言，開放兩岸旅遊及商務暢通絕對是積極樂見的；台北君悅酒店今年適逢成立35周年，期盼政府能明確實行方針，逐步恢復各行業的產經交流，鼓勵赴台觀光，帶動相關營收及大型獎勵旅遊會展舉辦的活動機會。

台灣W飯店表示，目前暫無明確的因應策略，適逢台灣W飯店全館房型翻新完工，期待迎接旅客到來。寒舍集團對此消息樂觀其成，將積極配合政府政策，期待兩岸觀光旅遊市場進一步回暖。

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