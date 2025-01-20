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上海陸客踩線團 擬春節後赴台 業者：就看台灣是否接球

記者謝守真、黃淑惠／綜合20日電
上海觀光業傳出已開始運作，籌備春節後組織旅遊踩線團赴台。圖為去年9月，廈門踩線團一行到金門經武酒窖參訪。(本報資料照片)
上海觀光業傳出已開始運作，籌備春節後組織旅遊踩線團赴台。圖為去年9月，廈門踩線團一行到金門經武酒窖參訪。(本報資料照片)

在中國大陸文旅部近期宣布將恢復福建、上海團客赴台遊後，台灣觀光業界傳出上海觀光業已開始運作，籌備春節後、2月期間，相關旅遊踩線團就會赴台灣參訪；如果順利成行，將是疫情後最大的陸客踩線團。

有上海台商表示，確實有聽說台灣旅遊業公會相關人士近期將訪問上海，但具體訪問內容還不知悉。另有上海知情人士透露，自大陸官方宣布後，當地旅遊業一直都有在籌備，至於踩線團於春節後能否順利成行，仍要看台灣方面是否接球，「要看陸委會的考量了」。

大陸文旅部於17日宣布，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。目前各項工作正積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接。

台方陸委會也表達歡迎，惟具體實施，仍待陸方公布具體作法，並盡速循觀光小兩會（台旅會、海旅會）就旅遊相關議題進行溝通。

就在陸方政策宣布後，有台灣觀光業者指出，近日已聽到春節過後，陸方的踩線團即將赴台參訪。上海知情人士則稱，上海旅遊業界一直都在籌備，踩線團的部分現在就要看台灣方面接不接球。旅行社夾在中間是最難受的，「現在一切都還不好說，要看陸委會接不接，看他們的考量了」。他形容，17日消息一出的當天，上海的旅行社最激動了，全都在問台灣遊。

另有在滬台商表示，確實有聽說台灣旅遊業公會相關人士近期將赴上海，但具體要談什麼還不知悉；不過，陸方消息公告後，對業者來說就是個強心針，大家都期待兩岸旅遊能先行一步。

在上海從事文字工作的台青李小姐說，這兩天周遭有不少朋友討論到這個消息，當中有上海友人已迫不及待開始認真研究怎麼去台灣玩，有很多人很期待，雖然是團隊遊，但還是很期待，「只不過他們更希望在團隊遊後，能開放自由行」，認為自由行玩台灣最好。

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