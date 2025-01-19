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喊AI TEAM TAIWAN…黃仁勳宴請台灣夥伴 再赴張忠謀家晚宴

記者黃晶琳／台北19日電
輝達執行長黃仁勳（前排右四）18日中午宴請供應鏈廠商，台積電董事長魏哲家（中間排右四）等超過35位科技業領袖出席。(記者余承翰／攝影)
輝達執行長黃仁勳（前排右四）18日中午宴請供應鏈廠商，台積電董事長魏哲家（中間排右四）等超過35位科技業領袖出席。(記者余承翰／攝影)

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日宴請台灣半導體及製造夥伴，台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉都出席，黃仁勳與夥伴一起喊出，AI「TEAM TAIWAN」，感謝台灣夥伴推動「Blackwell」，更要攜手迎接成長新時代，飯後再赴台積電創辦人張忠謀的家宴，也預告，今年電腦展（Computex）一定會再來台灣。

黃仁勳一到午宴現場，就被民眾及媒體包圍，沿路簽名、合照，更不忘告訴這家餐廳很棒「So Good」，尤其是湯，且一定要吃雞。

黃仁勳席開五桌，邀請名單除魏哲家、劉揚偉，包括廣達董事長林百里、宏碁董事長陳俊聖、和碩董事長童子賢、英業達董事長葉力誠、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長洪麗寗 、鴻海旗下工業富聯（FII）董事長鄭弘孟、矽品董事長蔡祺文、廣達副董事長梁次震、微星董事長徐祥、華碩共同執行長胡書賓、英業達總經理蔡枝安、技嘉總經理李宜泰、技嘉總經理林英宇、華擎總經理許隆倫等，囊括半導體、封裝、系統製造、品牌等超過35位科技大老出席。黃仁勳與輝達、AI最重要合作對象就是台灣夥伴，午宴席間黃仁勳跟台灣夥伴一起喊「TEAM TAIWAN」。

進入餐廳後，黃仁勳一如往常先站在椅子上跟大家表達感謝之意，以及未來的規劃，更邀請出席來賓到餐廳門口一起拍大合照，因為人數眾多，黃仁勳邀請工業富聯（FII）董事長鄭弘孟、英業達總經理蔡枝安、緯創總經理林建勳等蹲在第一排，他開玩笑說，「蹲在第一排的都是有運動的，後面的都沒在運動」。餐敘後黃仁勳致贈剛合照的照片與簽名卡片，給每個科技大老。

黃仁勳表示，電腦產業已經發展60年，現在AI、GPU展開一個全新運算方式，「Blackwell」是一個極其複雜項目，是世界上最複雜的運算，每台「Blackwell」機架有60萬個零件，重達1.5噸，功耗達12萬瓦。這是不可思議的技術奇蹟，包含世界上最先進的技術，台灣夥伴有45家工廠投入「Blackwell」，成功實現「Blackwell」的大規模量產。

黃仁勳再次強調，沒有台積電，就沒有NVIDIA，過去個人電腦的革命非常重要，讓電腦普及到每個人手中，帶來互聯網興起，也帶來行動運算，現在正在徹底改變軟體的運作方式，正處於新計算革命起點，更感謝台積電在推進「Blackwell」技術以及名為CoWoS-L先進封裝方面做的卓越工作。

黃仁勳指出，人工智慧將影響每一個行業，更積極推動人工智慧在科學、農業和製造業等領域應用，同時也在為新興行業做準備，例如機器人、自動駕駛汽車及其他新技術。

黃仁勳強調，現在正處新運算時代開端，是一個產業增長的新時代，也是下一階段成長的新起點。

而黃仁勳到台灣也一定會拜會張忠謀，昨天下午與輝達同仁開會，晚上到張忠謀位於大直的豪宅，夫人張淑芬親自下廚。

黃仁勳 AI 台積電

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