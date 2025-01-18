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新聞眼／迎閩滬團客端配套 台當務之急

記者 廖士鋒
中國大陸宣布開放閩滬兩省市團客前往台灣，陸委會回應表示，待陸方公布具體作法，並籲盡速循小兩會（台旅會、海旅會）機制溝通。（本報資料照片）
中國大陸宣布開放閩滬兩省市團客前往台灣，陸委會回應表示，待陸方公布具體作法，並籲盡速循小兩會（台旅會、海旅會）機制溝通。（本報資料照片）

自新冠疫情鬆綁後，兩岸旅遊問題一直是兩岸關係的「觀景窗」，兩岸官方各自「打高空」、無法突破的困境也讓旅遊業者叫苦連天。中國大陸文旅部17日突然宣布將開放閩滬兩省市團客前往台灣，使賴總統就職演說提到的「雙邊對等的觀光旅遊」，繼陸客到金馬後，再現新契機。

大陸對兩岸旅遊的立場，早有不斷調整的跡象。去年4月「馬習二會」時中共總書記習近平就說過「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，此後大陸起初堅持平潭水路客運復航後才會重啟福建團客到本島，但去年底不斷「微調」率先「擴大兩岸人員往來」，公布福建居民可赴金、馬團遊，改善「極不正常」的格局。

較大鋪陳在去年12月雙城論壇，上海副市長華源拋出「將積極推動上海居民赴台團隊遊」的談話，近期大陸國台辦接著提出「首批赴台團隊遊名單」，更首度透露日前台東縣長饒慶鈴會見國台辦主任宋濤時有表示「歡迎大陸同胞到台東旅遊」。宋濤去年底幾場會見，亦皆有台方的旅遊業者在座。

這些明示與暗示，並非全是陸方的空話。據旅遊業者透露，華源返滬後，上海市文旅局就邀集具赴台資質組團社開會，隨後也向台灣地接社詢問團隊行程及報價。而台方則一再強調「等大陸文旅部公告再說」，如今文旅部既已公告，陸委會又指「仍待陸方公布具體作法」，並籲盡速循小兩會（台旅會、海旅會）機制溝通。

盱衡兩岸官方近期動作，陸方亟欲擴大兩岸人員往來，台方則更意在促成小兩會溝通，造就官方對官方的對等印象。但台北態度實則更讓人摸不著頭緒，台旅會與海旅會本擬上月在廈門接觸，但在前一刻被台方喊卡，事隔沒幾天，賴總統元旦又呼籲小兩會談判，令人不解何以先前要喊停、事後又喊話？

現在台方既已盼到「文旅部公告」，如何端出具體配套措施、推動開放陸客訪台，應是台方政府的當務之急，而不僅只有陸委會的一句「速循小兩會進行溝通」。

兩會 雙城論壇 觀光

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