韓國瑜18日率團訪美 將晤官員、國會議員

韓國瑜18日將率領朝野立委參加川普就職典禮。（本報資料照片）

美國總統當選人川普 1月20日就職，立法院長韓國瑜 台灣時間18日將率領朝野立委代表飛美慶賀，訪團行程也曝光。韓國瑜此趟行程除了參加川普就職典禮外，還會參加僑胞晚宴，並拜會美國聯邦參眾議員及華府 兩大智庫。

賴清德總統循例指派韓國瑜籌組跨黨派代表團，出席川普就職典禮。代表團18日啟程，韓國瑜擔任團長，成員包括跨黨派立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。

韓國瑜赴美行程17日曝光，韓國瑜預計18日下午4時在桃園機場發表談話，接著搭機前往美國；19日會先抵達紐約再轉車到華府，晚間出席由僑界主辦的僑宴，席開約40桌。

川普就職典禮20日上午當天，韓國瑜將率訪美代表團出席就職典禮，結束後傍晚將與「美國退伍軍團協會」晚宴。21日則是拜會美國國會聯邦參眾議員，晚間由駐美代表處在雙橡園設僑宴。

代表團最後一天行程、22日上午，韓國瑜將率團拜訪華府兩大智庫，其一是美國智庫傳統基金會，傳將有官員與會，下午韓國瑜還會與美國華文媒體餐敘，晚間則搭車到紐約，23日凌晨搭機返國，結束訪美行程。

另外，有涉外人士表示，早在賴清德總統定調，邀請立法院長韓國瑜率朝野立委參加美國總統當選人川普的就職典禮之前，搶票行動就已經展開，一票難求堪比演唱會。

由於台灣的國際政治定位曖昧，一般無法取得美國官方正式的邀請函，每一屆美國總統就職典禮，駐美代表處都必須四處詢問觀禮的入場券。

有韓國瑜和7位立委，再加上駐美代表和兩位副代表，還不計上讓代表處人員可以進場提供協助的備用票，代表處必須在有限的時間內取得至少11張票。

紐約時報報導，川普的就職委員會已籌得1.7億美元的捐款，乾脆停止向潛在金主兜售V.I.P.票，就連捐款達千萬美元等級的金主都只能乾瞪眼，等於是連錢也買不到，一般民眾的票無疑同樣是搶破頭。

有涉外人士說，確實是四處碰壁，未必是被拒絕，但得不到肯定的答案，只能多方嘗試，但務必要把台灣訪團送入觀禮區。

但川普17日宣布，就職典禮因嚴寒因素，將移入國會大廈圓形大廳舉行，意味著國會大廈的西側草坪區將不再開放觀禮。台灣訪團此次千里迢迢、遠道而來，可能得撲個空。

值得注意的是，中國大陸此次意外高規格，由中國國家副主席韓正代表中國國家主席習近平出席川普就職典禮，再加上川普選後對中態度驟變，不斷釋出善意，美中關係的動態恐衝擊美台關係。