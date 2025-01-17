美商會82%會員 憂台能源供應 經部：供給大於產業需求

台灣美國商會昨天發布「2025年商業景氣調查」，台灣美國商會會長Dan Silver（右）與常務副理事長吳王小珍（左）出席。(記者林伯東／攝影)

台灣美國商會昨天發布「2025年商業景氣調查」，結果顯示，有78%的受訪會員關注綠能 供應問題，更有82%受訪者對台灣未來的能源供應表示擔憂；此外，逾5成受訪者呼籲政府在未來一年將能源充足作為首要任務，較去年增加13個百分點。

面對川普 即將就任美國總統，台灣美國商會理事長Dan Silver昨說，這項調查是在美國大選 結果出爐後進行，會員們仍看好台灣經濟前景外，也呼籲趕緊完成台美避免雙重課稅協議。他表示，若台美能簽署雙邊貿易協定（ＢＴＡ），永久享有關稅優惠，就能讓台美各項經貿不受阻礙。

根據這份報告的多項調查結果顯示，能源和兩岸衝突最受美商的關注，在政府未來3年該努力的議題上，能源、兩岸關係分別有52%、46%的受訪者認為是最重要的議題；此外，國家安全、人才培育、以及人口老化，占比分別為42%、41以及35。

Dan Silver也說，許多受訪者肯定台灣的綠電占比從5%增至10%，但也認為隨著能源需求大增，能源基礎建設、電網韌性等仍應改善。

針對美商關心能源議題，經濟部表示，去年截至11月再生能源發電量為295億度，今年預估產業綠電需求243億度，綠電供給423億度，綠電供給大於產業需求，經濟部持續推動再生能源設置並如期如質達成。