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黑白集／網紅指中共滲台 國安局救場 宣揚反共或舔共？

黑白集
網紅八炯拍攝紀錄片，揭露中國大陸引誘至少20萬台灣人申辦大陸身分證，內政部長劉世芳表示，目前移民署和調查局送出的查證名單不到10人。（本報資料照片）
網紅八炯拍攝紀錄片，揭露中國大陸引誘至少20萬台灣人申辦大陸身分證，內政部長劉世芳表示，目前移民署和調查局送出的查證名單不到10人。（本報資料照片）

反共網紅八炯稱，有20萬台灣人取得大陸身分證；內政部一查，其實不到10例。國安局立馬出面「救場」，發文談近年共諜「指標案況」：諸如要求幫派分子在共軍登台時掛五星旗呼應；吸收退伍軍人成立狙擊隊，助攻軍事設施與外國駐台機構；要求現役軍人寫誓約書或拍影片，表達效忠中共。總之，親綠媒體曾放出的各式共諜案情，國安局這次全部背書。

中共滲透台灣，台自應全力保防，不可掉以輕心。但國安局的指標案例中，卻充滿邏輯不通的行為。中共誘迫台灣人變節主要是為獲取情報，被吸收對象一旦配合交付情資，就是無法回頭的投名狀。但是，要求「立誓效忠」或承諾未來「迎王師」，沒人知道支票能否兌現，對犯台作戰毫無幫助，其實純屬外行異想。

更糟的是，這類故事不僅無法堅定抗敵信念，反會導致社會意志動搖。因為其描繪狀況，變節原來如此簡單又好康：只要宣稱服膺共產黨，或隨便弄些毫無機敏性的資訊，吹噓一下自己在台灣社會的影響力，就能讓對方滿意，榮華富貴便輕易到手。八炯與「閩南狼」的成名作，就是打電話向對岸統戰單位聲稱缺錢，立刻找到贊助門路。這不覺得太輕鬆嗎？

散布這種「當共諜，人人有機會」論調，到底是宣揚反共，還是鼓勵舔共？用大腦想想吧！(轉載自聯合報)

中共 支票 五星旗

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