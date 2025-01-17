陸文旅部宣布近期恢復福建、上海團客赴台 「可能在3月」

大陸文旅部網站宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。取自大陸文旅部網站

中國大陸文化和旅遊部（文旅部）17日公告，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊；有上海知情人士透露，目前已有多家業者表示樂見，並努力向相關單位接洽盼能趕上首發團。

據大陸文旅部官網17日發布訊息，目前各項工作正積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務與產品。

大陸文旅部曾於去年4月底宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊；上海副市長華源去年12月在台北上海雙城論壇 上宣布，將積極推動上海居民赴台團隊遊。

上海有知情人士透露，目前上海正爭取農曆年前開放民眾赴台遊，後續一樣要等北京公告；若農曆年前無法成行，仍希望將時間點能擺在三月，能搭上後面的「五一」假期及暑假。截至目前，已有多家業者都表示樂見，並努力向相關單位接洽，盼能趕上首發團。

對於文旅部官網17日上午突然宣布，大陸將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊（團客），大陸國台辦隨後指出，對此積極支持，樂見其成。國台辦也強調三訴求，「希望民進黨 當局正視島內主流民意和業界呼聲，盡早解除『禁團令』，取消島內民眾到大陸的旅遊警示，全面恢復兩岸客運直航航點航班，為兩岸人員往來和各領域交流創造有利條件」。

據悉，上海副市長華源去年12月17日赴台北參加上海雙城論壇期間指，誠摯邀請廣大台灣同胞能夠多到上海走一走，然後也希望上海市民能夠多來台灣台北看一看，為此，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。

大陸國台辦發言人陳斌華17日上午發出答記者問，針對文旅部的宣告，他表示，大陸方面始終秉持「兩岸一家親」理念，一貫支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，為台灣同胞謀利造福。