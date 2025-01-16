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福建上海將開放陸客團 台業者樂盼先做2件事

記者周湘芸／台北即時報導
中國將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。(本報系資料照)
中國將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。(本報系資料照)

兩岸觀光禁令疫後遲未解除，台灣仍有禁止組團赴陸旅遊的禁團令，陸方僅開放福建旅客赴金門及馬祖團體旅遊。中國大陸文化和旅遊部今(17)公告，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。對此，台灣旅行業者也喊話，希望台灣從善如流回應，包括解除有名無實的禁團令及開放更多航點因應需求。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長、中華民國旅行商業同業公會全聯會榮譽理事長蕭博仁表示，旅行業者對於陸方釋出善意都非常開心，也很樂意接待，希望台灣政府從善如流。過去陸委會一直希望跟文旅部對話，但陸方認為沒有共識不願對話，希望採循序漸進恢復開放。

蕭博仁說，台灣一直認為大陸要全部開放，但即便大陸全部開放，現有機位也負荷不了。目前上海及福建往返台灣機位都已經8成滿，開放陸客後，頂多只能再增加1000多人，希望13個包機航點應該全面開放，只要開放機位，旅行業者自然會去組團，根本沒有需求不夠的問題。

蕭博仁表示，此次大陸開放上海及福建兩地居民來台旅遊，台灣應該趁對方友善時，更善意的回應，像是禁止赴陸旅遊的禁團令已經有名無實就該拿掉、開放航點也勢必要做，業者都已經準備好了。

蕭博仁也直言，現在大陸已經展現誠意，再有問題就是台灣沒有誠意、政府要跟產業作對，近期飯店及旅行社一家家倒閉，陸客進來不只是挹注旅遊業，是整個觀光產業鏈。

昇漢旅遊董事長、台北市旅行商業同業公會柯牧洲副理事長柯牧洲說，交通部長陳世凱近日說台灣已經遞出更大的橄欖枝，樂見文旅部今天宣布願意先做團體開放。旅行業者近日去拜會部長時就提到，希望先解除禁團令及增加台灣到大陸直航包機，部長卻說航點增加透過小兩會協商是慣例，但大陸至今沒有重啟談判規畫，很明顯雙方都是政治考量。

柯牧洲表示，若要恢復兩岸觀光交流，大陸的大通證、領隊證及台灣的入台證都需要重啟，但台灣現在連大陸來台商務、民間交流參訪的簽證審查都很嚴格，至少要等超過1個月商務，即便大陸開放旅客來台，恐還有執行面要克服。

觀光

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