網紅稱20萬台人領陸身分證 內政部：查證名單不到10人

網紅八炯拍攝紀錄片，揭露中國大陸引誘至少20萬台灣人申辦大陸身分證，內政部長劉世芳表示，目前移民署和調查局送出的查證名單不到10人。（本報資料照片）

網紅八炯拍攝紀錄片，揭露中國大陸引誘至少20萬台灣人申辦大陸身分證，調查局已查獲名單並函送內政部 。內政部長劉世芳證實有收到調查局密件，會給10天時間到場說明，查明屬實即廢止戶籍，目前移民署加上調查局名單有不到10人查證中。移民署長鐘景琨透露，正在查的為是否涉赴大陸領具戶籍的大陸身分證之台灣人。

八炯另稱在新北、台中共 有五個據點讓台人申請中國大陸身分證，劉世芳也說會查清楚。對此，國民黨桃園市議員詹江村表示，相關爆料一波未平一波又起，大嘆台灣社會「對於民進黨 側翼散布謠言，違反社會秩序的容忍度特高。」

詹江村表示，八炯爆料第一集稱統戰部門在台灣有中間人，影片中影射網紅鍾明軒，第二集的預告片再影射自己是海峽導報背後的中間人，並稱宋楚瑜是大陸統戰處長的指派人。

結果第二集出來，完全打臉第二集的預告內容，全世界上車的反中網紅跟台灣綠媒政論節目台、新聞媒體，卻都沒有為八炯的翻車道歉。

詹江村說，第二集八炯再爆，台灣有20萬人拿有中國大陸身分證，經內政部密函調查處，最後只查出10人以內，巨大落差，所有上車的媒體還有民進黨立委，也沒有任何人為翻車道歉。

八炯拍攝影片指稱中共誘拉台灣民眾申領大陸身分證。大陸國台辦15日指，相關說法是「民進黨當局」操弄認知作戰，施行「綠色恐怖」又一伎倆。發言人陳斌華表示，台灣居民到大陸學習、工作、生活或定居，是「自主選擇」。民進黨當局藉機炒作「大陸威脅」，不得人心，也不會得逞。

陸委會15日下午透過書面表示，兩岸針對人員往來採取「單一戶籍制度」並在各自法令中明定，是20餘年來雙方已建立起的交流規範與秩序。

陸委會指出，依陸方相關規定，台灣人民欲在中國大陸設籍者，須向戶口登記機關辦理戶口登記、繳交有效之台灣身分證件。很遺憾看到大陸有關部門為了對台進行統戰滲透，不惜以福建省的特別規定，刻意破壞「兩岸單一戶籍制度」，讓台灣人民在福建設籍、申領陸方身分證，無須繳交台灣身分證件。

陸委會表示，這不但嚴重違反台方法律，也影響中國大陸內部的戶籍管理，「這種損人不利己的舉措，台方表達強烈不滿，也會持續嚴格查處」。陸委會強調，違反規定者，將依兩岸條例規定，註銷其台灣戶籍。