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兩岸學術交流放寬 暌違6年 50陸生赴台參加新聞營

特派記者廖士鋒、陳政錄／北京─台北連線報導
「第31屆海峽兩岸大學生新聞營」學生參訪聯合報系。（記者曾學仁／攝影）
「第31屆海峽兩岸大學生新聞營」學生參訪聯合報系。（記者曾學仁／攝影）

兩岸學生交流持續推展，規模龐大的「兩岸大學生新聞營」，暌違6年來台登場，大陸學生來台人數約50名，為期10天9夜的行程中涵蓋北、中、南台灣。消息人士指出，政府對兩岸學術交流有明顯放寬。

據本報掌握，第31屆海峽兩岸大學生新聞營於6日至15日在台灣登場，這是2019年1月以來營隊首度在台舉辦。但兩岸主辦方、相關單位都很低調，唯一公開消息是國立暨南國際大學國際處在1月10日接待了93位營隊師生。

本屆新聞營足跡涵蓋北中南，參訪竹科、日月潭阿里山、淡水等與去年馬英九基金會邀陸生團訪台相似行程，還訪問台灣多所大專院校和單位，進行新聞營作品專題製作與討論。

此次來台陸生，來自內蒙古大學、上海交大、復旦大學、北京大學、北京清華大學、中國傳媒大學、廣州暨南大學、廈門大學、中國人民大學、內蒙古師範大學，規模可能是疫後最大。除五十位學生和幾位老師外，陸方中國記協台港澳工作部主任沈毅兵也於疫後首度隨團來台。

兩岸大學生新聞營自2004年開始，原定每年寒、暑假互訪。上一次在台灣舉辦，是2019年1月，有8所大陸高校的36位師生來台。去年8月新聞營在陸復辦，於內蒙古、北京登場，近兩百名兩岸大學生參與。

陸生來台交流逐漸增加，據掌握，上海同濟大學、天津外國語大學、北京第二外語學院等校都有學生去年訪台，人數10至20人左右，較大的「東吳大學法學院暑期研習班」則有47位陸生參與。

知情人士表示，受先前馬英九基金會陸生團風波影響，此次兩岸大學生新聞營被要求「低調、不受訪」，但據觀察，相較2023年蔡政府時期，兩岸學術交流辦證困難，去年賴上台後逐步放寬。例如，過往教育部要求申請須符合「必要性、不可替代性」，如今改為「專業性、關聯性」，「這樣一來彈性就大了」。

馬英九 日月潭 阿里山

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