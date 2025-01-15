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黃仁勳赴台出席尾牙…Nvidia亞洲總部設台北？國發會主委說溜嘴

台灣新聞組╱台北15日電
輝達執行長黃仁勳赴台出席台灣分公司尾牙，人尚未到，輝達亞洲總部花落台灣何處再掀熱議。(路透)
輝達執行長黃仁勳赴台出席台灣分公司尾牙，人尚未到，輝達亞洲總部花落台灣何處再掀熱議。(路透)

輝達(Nvidia)執行長黃仁勳預定赴台出席台灣分公司尾牙，人尚未到，輝達亞洲總部花落台灣何處，再掀熱議。已有11縣市政府爭取輝達進駐，不過國發會主委劉鏡清14日疑似說溜嘴，提前為輝達「放榜」，宣布輝達亞洲總部將設在台北，亞洲研發中心會設在高雄。但國發會稍後出面滅火表示，輝達亞洲總部地點應當由輝達宣布。

本報系經濟日報報導，劉鏡清14日在美國矽谷出席新創基地開幕儀式時表示，輝達選擇台灣設立研發中心，需要1000個工程師，超微也選擇台灣台南設立研發據點，需要1000個工程師；此外，輝達亞洲總部會設在台北，也預計需要2500名人員，意外露口風。

不過，國發會指出，劉鏡清是表達無論輝達或超微，都規畫將研發中心或總部設在台灣，會有許多人力需求及高薪工作機會 。至於外界關切輝達總部地點，自當由該公司宣布。

國發會繼2024年於日本東京設立新創基地後，14日在美國矽谷設立第二個海外新創基地。劉鏡清表示，台灣新創量能與投資市場優於全球，未來預計每年成長20%，在2027年新創募資規模達到50億美元目標。

劉鏡清強調，未來台灣將成為全球創新核心，歡迎全球頂尖人才加入台灣。

台北中國時報報導，目前已表態爭取輝達進駐的地方政府，除六都外，尚有新竹縣市、彰化縣、雲林縣及基隆市爭相提出土地、交通、水電、產業等優越條件，宛若「11龍搶珠」，縣市長們親自上陣，甚至攜手大學力搏輝達青睞。

目前呼聲最高的台北市，市民大道七段旁的南港調車場舊址，以及市民大道八段與向陽路交岔口附近的台電南港CR-1都更案（台電修護處舊址），是輝達最可能設總部地點；市長蔣萬安已在市府組成跨局處專案小組，積極了解輝達需求，務求克服障礙，全力促成。

至於供電問題，台電副總經理陳銘樹強調，只要接到輝達的用電計畫，台電一定會滿足輝達的用電，請大家不用擔心，仍希望全民支持電力建設。

輝達 矽谷 黃仁勳

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