我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

政客抗中刺激選票 軍人「用腳投票」 人力問題惡化

記者 程嘉文
志願役軍士官提前賠錢退伍人數創新高，軍校正期班也有明顯上升趨勢。圖為三軍五校聯合畢業典禮，畢業生們互相幫忙別上軍階，非新聞當事人。（本報資料照片）
志願役軍士官提前賠錢退伍人數創新高，軍校正期班也有明顯上升趨勢。圖為三軍五校聯合畢業典禮，畢業生們互相幫忙別上軍階，非新聞當事人。（本報資料照片）

2022年底，當時的蔡英文總統宣布恢復徵召1年期義務役，正式宣告國軍「全志願化」夢想告吹。關鍵因素當然是從軍人力始終不足，部隊編現比長期低落。然而，恢復徵兵也無法解決問題：義務役只能擔任士兵與下士、少尉，中士與中尉以上的幹部，仍需長期服役的志願役擔任，近年不僅招募與留營成績不理想，甚至提前報退人數也持續攀升，對國軍運作乃至國家都是迫切的危機。

軍人為了因應戰爭而生，辛苦、緊張、壓力、危險，是根屬於行業的特性。軍人更是世間職業中，少數不只必須付出勞務，必要時還須貢獻生命的工作。建軍備戰可謂國家在「養士」，如果不能夠提供夠好的條件，怎麼能爭取得到足量足質的人力加入國軍？

舉例而言，台積電近年被視為台灣之光，但為達到傲視全球的生產品質，平日工作的高壓與緊繃程度，絕對不低於部隊生活，仍有大量精英亟欲擠入窄門。這一方面是公司提供極豐厚薪資，重賞之下必有勇夫；二方面正是「護國神山」光環，身為公司一分子，自然與有榮焉。在現實利益與成就感上，都讓員工感到滿足。

軍方歷年提出改善待遇，總在政院石沉大海，最好的情況也是七折八扣。理論上，志願役官兵薪資確實明顯高於社會同年齡層的平均，但若是扣除相對低門檻、環境較佳的基層服務業工作，真正與軍人職場類似的「3K」（危險、辛苦、骯髒）體力勞動，起薪就明顯更高。從國軍人力問題持續惡化，不難想見付出與收穫之間的失衡，這是身居冷氣房內的刀筆吏們，不可忽視的現實。

從數據也可看出，2022與2024年，正是官兵「早退」兩大高峰。前者正逢裴洛西訪台的台海危機，後者則是賴政府上台後，持續飆升的兩岸緊繃與敵對。誠然，宣誓加入軍旅，就該有為國效命的心理準備，但若官兵的感受是，自己在前線以性命為賭注，卻變成政治人物用來刺激選票紅利的籌碼，如此怎會不出現「用腳投票」？

執政團隊與側翼覺青們，唯恐「抗中」呼聲不夠高亢入雲，並拚命在社會內部獵巫的同時，真正執干戈衛社稷的軍人，反應卻儼然潑冷水。當局者該作的是反躬自省，還是進一步強化宣傳的力道，發掘更多的「在地協力者」？

志願役提前賠款退伍人數 製表／程嘉文
志願役提前賠款退伍人數 製表／程嘉文

台積電 裴洛西 投票

上一則

物價飛漲…台弱勢家庭逾半餐費困窘 26.4%把三餐變兩餐

下一則

兩岸緊張 志願役賠錢退伍暴增 2020年401人 去年1565人

延伸閱讀

人力中心H-1B講座 律師詳解新規利好

人力中心H-1B講座 律師詳解新規利好
市警報考人數減半 擴充人力更難

市警報考人數減半 擴充人力更難
菁英淘汰戰...避險巨擘橋水基金裁員7% 騰出職位僱頂尖人才

菁英淘汰戰...避險巨擘橋水基金裁員7% 騰出職位僱頂尖人才
數發部預算疑浮編 在野揚言5清潔工經費砍到300萬

數發部預算疑浮編 在野揚言5清潔工經費砍到300萬

熱門新聞

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

2025-01-05 22:50
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
台北市房價高。示意圖。(記者游智文/攝影)

台北房子誰在買？ 專家：6種職業年輕人快速增加

2025-01-05 12:51
朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（記者程嘉文／攝影）

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

2025-01-11 02:10
對王偉忠來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」(記者蘇健忠／攝影)

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

2025-01-03 21:37

超人氣

更多 >
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼
「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼

「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼