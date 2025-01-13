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兩岸緊張 志願役賠錢退伍暴增 2020年401人 去年1565人

記者程嘉文／台北13日電
國軍人力狀況亮紅燈，選擇賠錢提前退伍的志願役軍士官人數暴增。圖中非新聞當事人。（本報資料照片）
國軍人力狀況亮紅燈，選擇賠錢提前退伍的志願役軍士官人數暴增。圖中非新聞當事人。（本報資料照片）

國軍人力狀況持續亮紅燈。選擇賠錢提前退伍的軍士官人數，由2020年的401人，暴增到去年的1565人，約為4倍之多。

國防部回應指出，受少子化趨勢及社會企業爭才等影響，國軍正朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力，包括採取各種人性化管理措施，以及研擬提高薪資待遇等方案，力圖使官兵有感，並提高社會青年從軍意願。

隨著近年兩岸關係緊張，在強化新興戰力與後備、恢復一年制徵兵等政策下，更須抽調人員成立新單位，導致基層部隊編現比下降，部隊戰訓壓力飆升，更多人員離開軍中。

據今年度國防預算書，國軍志願役人員「預算員額」16萬749人，是2020年來新低。此數字係編列薪資預算用，實際人力狀況更低。值得注意的是，相較於2024年，預算員額僅下降3%，但戰鬥部隊人員方能領取的「戰鬥部隊加給」減幅卻達9%，顯示人力流失情況集中於主戰單位。

國軍志願役軍士官，原本在契約規定之最低服役年限屆滿前，沒有合法的提前離營機制，造成部分人員故意裝病、違紀甚至自傷。2018年7月，在時任立委洪慈庸推動下，立院通過軍士官服役條例修正案，比照志願役士兵享有退場機制，凡任官滿1年後的志願役軍士官，可申請提前賠款退伍，軍方則依國家為當事人投資的培育成本，一般人員乘以兩倍，軍醫為14倍，再依已服役年資予以折扣，得出所需賠償數字。

「洪慈庸條款」上路後，初期申請退伍者不多。國防部2019年5月表示，僅有49人提出申請，但近年呈現快速上漲。從2020年至去年，人數由401人飆升至1565人，其中2022與2024年，各自創下71%與42%的升幅。

在志願役軍士官中，軍校正期班的畢業生，在校受訓時間與最低服役年限，比一般大專院校畢業生報考的「專業軍（士）官班」更長，往往被視為核心骨幹，提前申請退伍者同樣明顯上升，但情況比整體數字稍緩和。2020年軍校畢業生申請提前退伍，共有110人，去年則為234人。2022與2024年也出現人數暴增，各自升幅為66%與34%。

中華戰略前瞻學會研究員揭仲警告，長此以往，國軍即使新引進裝備與新成立單位，也會因基層幹部不足，嚴重影響應有戰力；國防部長顧立雄宣揚的「強化實戰化訓練」與「建構聯合作戰能力」，更將淪為奢談。

揭仲認為，國防部應先設法提高單位編現比，手法包括「整併基層連隊提高編現比」、「延後推動充實各縣市後備旅計畫」、「增加文職雇員與庶務性工作委外比例」、「汰除人力需求高卻嚴重落伍的老舊裝備」與「大幅調增戰鬥加給」等方式，改善基層部隊人力不足的問題，減輕軍士官負擔；同時進行基層單位行政業務的簡併與合理化，多管齊下，才能夠緩解軍士官的快速流失。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，應合理調高待遇以反映軍人的超長工時，結合戰術戰法調整，減少行政作業負擔，改善工作環境。

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