新聞評論／G零世界與川普帝國下的台灣困境 賴政府懵然未覺

賴清德總統。(本報資料照片)

賴清德總統上任以來，台灣持續陷入政治衝突與司法鬥爭的泥淖。國會肉搏、青鳥飛撞、釋憲攻防、大罷免潮，逐漸成為台灣的政治日常，渾然不覺2025伊始，全球重大風險已經快速撲來，而這些風險都可能衝擊台灣的生存與發展。

全球風險顧問機構歐亞集團發布「2025年頭號風險」報告，列舉全球10大風險。其中，「G零勝出」(G-Zero wins)是全球頭號風險；川普 統治居次，第三是美中斷裂。不過，風險報告沒提到的川普擴張主義野心，更可能讓全球其他風險倍增。這些重大風險未必與台灣直接相關，但都可能帶給台灣機會，同時也可能加劇台灣困境。

相對於七大工業國集團(G7)主導國際政經議題，「G零」意謂全球領導真空，沒有任何一個國家或國家集團有意願、有能力推動全球議程，並維護國際秩序。川普高唱「美國優先」，美國放棄世界警長的角色，也不再捍衛自由貿易和全球價值。這將導致地緣政治不穩定，削弱世界安全和經濟架構，助長流氓國家氣焰，增加誤判和衝突的可能性，甚至帶來全球戰爭的風險。

從蔡政府到賴政府都積極推動民主價值聯盟。賴清德總統就職時大談「世界民主鏈」和「全球民主供應鏈」；和高中生座談和平避戰時，也說要與民主陣營國家站在一起。但川普對民主與人權不感興趣，美國也沒有意願領導民主聯盟。民主價值聯盟本不足為恃，民主供應鏈未成形又要重組；川普不再演了，台灣可有更好的生存策略？

歐亞集團風險報告預測，川普對於長期存在的美國價值觀的冷漠，將使未來幾年成為政治破壞季，美國的民主規範、政治制度和法治都將遭到侵蝕。川普也將繼續以關稅 要求貿易夥伴讓步，許多國家將屈服於川普的要求，以免遭加徵關稅，讓他更大力以交易手段推動國際政策。其實這些都是已經或即將發生的事，各國只能咬牙因應。

加拿大 是最值得警惕的例子。美國是加拿大最重要盟友和最大貿易夥伴，但這讓加拿大更易受到川普關稅威脅的傷害；川普揚言課徵25%關稅帶來的政治紛擾，讓民調低迷的加拿大總理杜魯多雪上加霜，只好黯然下台。美國也是台灣極為重要的盟友和貿易夥伴，民進黨政府努力讓台灣經濟脫鉤中國，鎖進美國，連護國神山都可能變成「美積電」，恐怕還無法滿足川普胃口。

然而，川普重返白宮，除破壞美國民主法治，鼓動全球右翼民粹，顛覆國際經貿規則，加速地緣經濟分裂外，他的單邊主義與擴張野心，也會對區域情勢與國際秩序構成重大風險。川普想買格陵蘭、拿回巴拿馬運河，甚至不排除動武奪取；他要用經濟施壓，把加拿大納為美國第51州；又稱墨西哥灣是美國的，將改名為「美國灣」。川普儼然勾畫著美國的帝國霸業。

川普打造帝國霸業，G零世界地緣政治更動盪。賴清德新年談話還學舌指控中俄威脅以規則為基礎的國際秩序，川普卻帶頭破壞以規則為基礎的國際秩序，盟友人人自危，紛紛尋求避險。川普也許盤算著交易策略和排拒中俄勢力；但全球領導真空，川普踐踏盟邦領土主權與國格尊嚴，破壞國際法精神，更可能對中俄的擴張形成示範作用。美國對台政策可能加劇美中關係斷裂，以及美中斷裂的風險，早有各種沙盤兵推；但川普不關心台灣，台灣也不關心世界。賴政府耽溺內鬥，單押美國，此刻只急著尋求直通川普的人脈，懵然未覺全球風險籠罩，如何帶領台灣走出困境？