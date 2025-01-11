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盼陸恢復協商 海基會秘書長：尊重1992沒結論史實

記者陳政錄／台北11日電
海基會秘書長羅文嘉說，尊重1992年香港會談，雙方「沒有結論」的歷史事實，強調雙方是在「擱置政治性爭議」下，才有了1993年的辜汪會談，達成四項協議。（記者林俊良／攝影）
海基會秘書長羅文嘉說，尊重1992年香港會談，雙方「沒有結論」的歷史事實，強調雙方是在「擱置政治性爭議」下，才有了1993年的辜汪會談，達成四項協議。（記者林俊良／攝影）

海基會昨天召開今年第一場背景說明會，秘書長羅文嘉提出新年展望，呼籲對岸能用務實態度，解決兩岸因歷史產生的課題，恢復兩岸兩會制度性的協商和會晤。他並指，海基會尊重1992年香港會談，雙方「沒有結論」的歷史事實，強調雙方是在「擱置政治性爭議」下，才有了1993年的辜汪會談，達成四項協議。

另外，台灣彰化一名19歲男子去年3月疑被詐騙集團誘騙到寮國，失聯十個月，近日家人才收到中國山西省公安局寄來的通知書，指他因涉詐被拘留。羅文嘉昨天說，經查證黃男確實是被中國公安部門限制人身自由，並指中國從去年4月開始，就陸續不按兩岸既有協議進行通報，才會發生這類情況，希望中方能說清楚，為什麼「2009年已經簽訂的海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議你不遵守」。

新年伊始，面對大陸國台辦主任宋濤、海協會會長張志軍均對台發表新年寄語，羅文嘉昨天在主持例行背景說明會時，也提出海基會的新年期待。

羅文嘉說，新的一年，大家都期待兩岸能有所突破，舒緩亞太地區由於對岸採取軍事行動，海警船灰色地帶行動帶來的緊張，希望兩岸兩會（海基會、海協會）在未來的一年，有機會恢復制度性的協商和會晤，根據過往所簽署的協議，面對民眾關心的議題討論解決方式。

羅文嘉認為，兩岸的問題是「1949年以來歷史造成問題」，需要時間的沉澱來解決，呼籲對岸能用務實的態度和恢宏的氣度，來看待這項歷史產生的課題。他強調，過去35年來，不管兩岸政治情勢如何改變，兩岸兩會都產生一定的作用。

面對大陸自2016年起中斷兩岸官方往來，以及前總統蔡英文就職時曾表示，尊重1992年香港會談「歷史事實」的談話，羅文嘉說，海基會一直尊重創立35年來走過的歷史。

羅文嘉以台方立場說明，1992年香港會談，希望解決兩岸當時主要兩項事務性議題，掛號信查證與補償、文書查證驗證，這項問題過去因陸方以「一個中國」為前提無解。不過，雙方在進行三天的會談後，也都宣布「沒有結論」，後來用文書、新聞稿表達立場，「這個歷史事實我們始終予以尊重。」

因此，羅文嘉接著說，1993年，兩岸兩會在新加坡舉行辜汪會談，就是由於1992年香港會談「政治性的議題沒有結論」，雙方「暫時擱置爭議」，先針對事務性議題進行協商，才有了會談，達成四項協議。

羅文嘉提到，過去1995、1996年李登輝總統時期，陸方就曾切斷過兩岸兩會往來，2016年蔡英文上任後切斷至今，把雙方建立的制度性協議，當成「武器籌碼」來要求對方接受「政治前提」，這忽略了台灣是一個民主政體的事實，「除非每一次選一個都聽你話的政黨和總統」。

他強調，台灣不管哪一個政黨，或誰當選總統，都會認真保護民主制度的資產，如果對岸始終不願接受台灣經民主程序產生的合法政府，兩岸要有突破就非常辛苦，所以，台方呼籲對岸用務實態度，來看待這一歷史產生的課題。

兩會 香港 蔡英文

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