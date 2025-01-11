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會宋濤未報備恐遭懲處 饒慶鈴：為台東概括承受

記者尤聰光／台東11日電
台東縣長饒慶鈴10日出席雲南路通車典禮，針對陸委會日前她率團赴陸與中國大陸國台辦主任宋濤會晤，未事先報備，將做適當處置。她回應表示，為了台東她只能概括承受。（記者尤聰光／攝影）
台東縣長饒慶鈴10日出席雲南路通車典禮，針對陸委會日前她率團赴陸與中國大陸國台辦主任宋濤會晤，未事先報備，將做適當處置。她回應表示，為了台東她只能概括承受。（記者尤聰光／攝影）

台東縣長饒慶鈴4日至9日率團赴陸與中國大陸國台辦主任宋濤會晤，未事先報備，陸委會表示，這場會晤為事先安排好，饒事前填報不確實，主管機關調查後會做出適當處置。饒昨天出席台東市雲南路通車典禮時回應表示，陸委會自己的連連看，他們要自己去解釋，而不是要來問一個不知道的人。

饒慶鈴說，「跟宋濤見面，我們事先也不知道啊，這是意外的接觸，我們落地的時候才知道啊」。 至於陸委會說這場會晤為事先安排好，陸方要宴請誰？她根本不知道，陸委會自己的連連看，她認為他們要自己去解釋，而不是要來問一個不知道的人，對於中央將做出懲處，「為了台東我只能概括承受」。

陸委會前天召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑提到饒慶鈴率團赴陸，未事先報備4日與中國大陸國台辦主任宋濤的會晤，這場會晤為事先安排好，饒事前填報不確實，就算當初填寫申請表時確實沒有這場會晤，饒也沒有抓緊時間變更行程。

饒慶鈴強調，對於一位捨不得農民、沒有辦法將水果銷出去的縣長來說，她做所有的事情都問心無愧；這次行程很努力爭取輸陸農產品關稅降低，以及擴大在中國大陸銷售的點，同時在旅遊這個區塊，也有去談，縣府都不會放棄能夠讓台東更好的機會和發展。

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