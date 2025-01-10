陸大咖學者嚴安林、盛九元訪台 陸委會：有安排互動

上海海峽兩岸研究會訪團一行訪台交流，6日到國策研究院舉行閉門座談，圖左起為淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、上海交通大學台灣研究中心主任盛九元、中研院歐美所研究員林正義，和上海國際問題研究院學術委員會主任、上海市台灣研究會會長嚴安林，及國策院副院長郭育仁、執行長王宏仁，和警察大學公共安全學系副教授游智偉。（取材自國策研究院）

美中台關係面臨新局之際，上海兩重要涉台學者嚴安林、盛九元5至10日訪台，與綠營背景智庫交流。陸委會副主委梁文傑昨證實會「安排作互動」，了解「兩岸之間的一些具體存在的問題」。這是新冠疫情 後兩岸難得的二軌甚至一點五軌對話。

嚴安林是上海國際問題研究院學術委員會主任、上海市台灣研究會會長；盛九元是上海交通大學台灣研究中心主任，二人長期從事涉台研究，疫情前也曾多次來台學術交流，出席台北上海雙城論壇 等。

對於兩人訪台，梁文傑昨天在例行記者會上表示，樂見兩岸智庫交流，有助增進雙方相互理解。他提到，疫後陸方學術界來了非常多人，去年就有三百多名校長、副校長層級訪台，研修交換陸生也超過兩千人。

是否和大陸學者見面、進行傳話？梁文傑說，會「安排作互動」，但不透露具體內容，僅稱「我想大家可能都會了解到說，兩岸之間的一些具體存在的問題」，「交流互動就是好事情，這是我們的立場」。

嚴安林、盛九元是以上海海峽兩岸研究會訪團身分訪台，6日已與國策研究院座談，與會者有國策院副院長郭育仁、執行長王宏仁，和淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、中研院歐美所研究員林正義、警察大學公共安全學系副教授游智偉；並透過餐敘等，和亞太和平研究基金會執行長董立文等交流，今日離台。

亞太和平研究基金會是國安局外圍智庫，國策研究院董事長田弘茂在扁、蔡政府時期任外交部長、海基會董事長，在陸委會也證實互動後，此行是否牽涉紅綠二軌甚至一點五軌對話，亦受關注。

國策研究院昨表示，雙方座談並非「密會」，討論範圍包含兩岸關係、美中關係、國際經貿情勢等議題，純屬學術性交流與意見交換。被指是「綠營智庫」，國策研究院說，其營運經費完全由民間企業捐助，不屬政府智庫，也非政黨智庫。

據國策研究院早前在網頁發布內容，雙方就共同關心議題進行兩個小時的對話，亦對於兩岸交流、未來發展方向等相關議題進行座談，「討論熱烈，結果圓滿」。