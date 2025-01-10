中研院復辦歷史研習營 陸生將赴台 疫後重啟學術交流

中研院將復辦「歷史研習營」。（本報資料照片）

中研院史語所的「歷史研習營」自2018年1月以來停辦，但將在下周重啟，這一學術活動是兩岸史學界研究生重要的交流機制，此次也確定會有大陸學生赴台參加，為疫情 後的兩岸學術交流重啟的最新消息。

根據營隊官網消息，第28屆歷史研習營將於1月13日至17日於宜蘭佛光大學登場。今年主題是「山與海—環境、人群、行動」，師資則涵蓋中研院院士邢義田與多位史學專家。

公開資料顯示，這一營隊自1992年開始辦理，起初係稱「國史研習營」，歷屆主題都是當時史學界的熱門話題，亦從中培育出相當多史學中堅。2010年後幾乎每年都有不少大陸史學碩博士生或者在歐美的陸籍研究生參加，已是兩岸史學界的重要交流平台，過往的不少大陸學員目前已在大陸高校任教。

自去年10月下旬起，研習營招生的消息就在大陸部分史學平台揭露，據悉，最後錄取的32位學員、6位備取學員中，除了台灣、香港 學生外，還有來自北京清華大學、杭州師範大學、中國人民大學等大陸高校學生，另外有部分學員則是在歐美高校就讀研究所的陸生。

歷史研習營重啟，意味著兩岸史學界研究生交流機制復甦的開端。而近期陸生前往台灣交流的活動也漸漸增多，除了前總統馬英九 兩度邀訪大陸師生赴台外，據本報掌握，包含同濟大學、天津外國語大學、北京第二外語學院、河海大學等高校都有師生團在去年訪台，另有少數中學也已訪台；至於北京大學，也將在今年2月籌組學生團前往台灣參訪。

去年底還有大陸眾多高校負責人相繼訪問台灣，特別是上個月初於中原大學登場的「海峽兩岸名校兩岸事務部門負責人研討會」，兩岸41所高校近百位代表與會。