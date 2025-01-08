學者：川普曾對台不利發言 執政風格恐助長台疑美論

政大東亞所名譽教授丁樹範，7日參與由該所和《中共研究》雜誌社主辦的「2024年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」。(記者陳湘瑾／攝影)

川普 即將重返白宮 ，政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範昨天參與一場論壇時提醒，川普競選期間有過對台不利發言，會成為北京對台宣傳很好用的素材，未來4年川普執政風格恐會造成台灣對美國「疑美論」增加。

丁樹範昨在政大東亞所和「中共 研究」雜誌社主辦的「中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」論壇表示，去年中共對台進行軍事壓迫、外交打壓、經濟制裁，並以中國意識和文化從事有限交流，兩岸關係在中共對台施加各種壓力和有限交流下度過，可以預期這種模式在今年持續的可能性很高，加上美國川普新政府就任，未來美國的台海政策會是影響兩岸關係的大變數，可能使執政民進黨和中共採取嚴陣以待策略。

丁樹範說，北京可能加大「論述戰」，特別是川普對台灣的負面論述，有利於中共輿論操作，像是川普說「台灣偷了美國的晶片產業」，相當程度挑起台灣反美風潮，有利於進一步分化台美關係，「中共可以說，既然川普都不愛你，你為什麼愛美國？這是很簡單的（操作）作法」。

丁樹範提醒，類似論述早已開始，俄烏戰爭時，台灣夾在美中戰略競爭最前線，中共釋放出「台灣可能成為另一個烏克蘭戰爭」的說法，引起台灣內部恐懼性的反戰風，這都有利於中共對台戰略的運用。

丁樹範認為，2027年中共二十一大的壓力，習近平要連任，就要在對台政策有所進展，這就是所謂雖然沒有（完成）統一，但是有（對台）進展的要求。