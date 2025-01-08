韓國瑜祝賀團無政黨人士、縣市首長 學者憂被美認沒誠意

立法院長韓國瑜18日將率領朝野立委赴美參加美國準總統川普的就職典禮。（本報資料照片）

立法院長韓國瑜 18日將率領朝野立委赴美參加美國準總統川普 的就職典禮，不過代表團成員不同以往有政黨人士、縣市首長。國民黨 立委李彥秀質疑，賴清德總統恐是指派韓國瑜後，又不想讓韓國瑜此行大加分；學者也擔憂，組團成員多元性明顯不足，恐遭美方認為誠意不足。

美國準總統川普1月20日宣誓就職，賴總統指派韓國瑜率團赴美慶賀，國民黨、民進黨、民眾黨各派3、3、1名立委出席，但不同以往祝賀團還有政黨人士、縣市首長參加。

曾任外交部研究設計委員會主委的政治大學外交系教授黃奎博表示，民進黨政府安排與韓國瑜隨行的立委原本只有6位，後來才又加上2名立委，但沒有其他政黨或縣市首長成員代表，跟前幾次立法院長率團的組成相比，多元性明顯不足，如果訪團規模不若以往，傳到川普耳中有可能被認為誠意不足，豈不是吃力不討好？

淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中則認為，韓國瑜率代表團出席川普就職典禮，規模與位階其實並未縮減或降格，韓國瑜以立法院長身分率團，不但重量級也非常適當，此次代表團也會與美國兩黨國會議員與僑界接觸，發揮國會外交角色。

總統府昨晚回應，台灣歷次籌組「就職團」的規模相仿，這次也是參照往年組團規模及確保活動進行順暢等務實考量進行籌組。外交部並以一貫積極態度安排各項事宜，以期達致該團代表台灣政府及跨黨派展現對台美關係的重視與對美國新政府祝賀的目標。

總統府表示，關於行程的安排，由於美國剛過完耶誕及新年假期，新一屆國會也剛上任，台灣代表團在美行程持續積極安排與確認中，外交部也將向團員說明。

至於近來傳出賴總統向韓國瑜遞出橄欖枝邀請喝咖啡後，府方已向韓國瑜提出邀約，期盼韓與朝野黨團赴美前可以會面，時間點就在下周三、四。近韓人士指出，最近立法院議程太多，還不確定可否會面以及會面時間點，而且即便會面，也算是出訪前循例會面。