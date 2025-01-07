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台川普慶賀團規格不夠？藍委：賴政府不想讓韓國瑜加分

記者唐筱恬、黃婉婷、林銘翰／台北7日電
台灣立法院長韓國瑜。（記者余承翰／攝影）
台灣立法院長韓國瑜。（記者余承翰／攝影）

台灣立法院長韓國瑜擬在18日，代表賴清德總統參加川普總統就職典禮，不過目前成員包含韓國瑜僅八人，讓各界憂心恐規格不夠。國民黨立委李彥秀認為，目前參訪行程不明朗、參與成員多元性不足，賴清德總統恐是在無奈之下指派韓國瑜擔任團長，又不想讓韓國瑜此行大加分。

民進黨立委王定宇指出，祝賀團名單是由韓院長規畫，在團員總數不變情況下，立委名額從原先的依政黨席次比例的「2+2+1」，後提高至「3+3+1」，詳細規畫還是建議請教韓院長。

民眾黨立委陳昭姿表示，很榮幸代表民眾黨團參與，祝賀美國總統當選人川普就職，訪團規模應是由總統府決定，身為成員之一尊重府方安排。

李彥秀則說，韓國瑜為現任「院長級」團長，加上幽默風趣的人格特質，的確對於台灣的能見度有所增加，台灣媒體也是大陣仗動員，完全不輸元首出訪的採訪規格。

不過李彥秀認為，這次代表團看不到政黨代表以及縣市長隨團，代表團的多元性顯然不足；另一方面，除了參與就職活動外，其他的拜訪行程也不明朗，與民進黨不斷強調「台美關係史上最好」有不小的落差。

李彥秀分析，這可能代表兩層意義，一是外界擔心民進黨過去重押民主黨，與川普幕僚並不熟悉；二為賴總統在無奈之下指派韓國瑜擔任團長，又不想讓韓國瑜此行大加分。

韓國瑜 川普 民進黨

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