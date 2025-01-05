會台東縣長饒慶鈴 國台辦主任宋濤：一家人有困難要互助

大陸國台辦主任宋濤（右）4日傍晚在北京釣魚台國賓館會見台東縣長饒慶鈴（左）。(特派記者廖士鋒／攝影)

大陸國台辦主任宋濤昨天傍晚在北京會見來訪的國民黨 籍台東縣長饒慶鈴一行，宋濤強調「一家人有困難相互幫助、守望相助」，也喊話「共謀維護台海和平」。饒慶鈴則提到堅持九二共識，反對台獨，並指台東縣願意盡自己的力量為緩和兩岸緊張做貢獻。

饒慶鈴是宋濤今年會見的第一位台灣縣市長，地點也罕見選在高規格的釣魚台 國賓館。宋濤致詞時先引述中共總書記習近平的新年賀詞中涉台部分，他繼而強調「應該履行好我們做為中國人的責任，那就是要守護好我們的共同家園，反對台獨」。特別的是，他除了重述「一家人有事多商量，也好商量」外，還提到「一家人有困難相互幫助、守望相助」。

而宋濤也再度宣示大陸方面「非常認真傾聽台灣同胞呼籲兩岸關係發展的每一項建議」。他亦指大陸願意與台灣同胞一起「堅持九二共識、堅決反對台獨，維護好我們共同的家園，共同推動兩岸關係和平發展，融合發展」，並呼籲「共謀維護台海和平」。

饒慶鈴則表示，「我們不能忽視過去一段時間以來兩岸瀕臨脫鉤斷裂的風險」、「台東縣願意盡自己的力量為緩和兩岸緊張、推動交流合作做出自己的貢獻」。她也針對去年台東鳳梨釋迦 恢復輸陸表示感謝。饒慶鈴強調，「在堅持九二共識，反對台獨的基礎上，堅持走民間互助之路，就能逐步化軟為硬，轉危為安」。她並引用歌手李歐納柯恩的歌詞「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」期許兩岸。

此次會見，大陸方面陪同官員包含國台辦聯絡局長楊毅、新聞局長陳斌華、政黨局長付強、北京市台辦主任霍光峰、宋濤秘書范廣進等人；台東方面則有國民黨籍立委黃健賓、國民黨發言人楊智伃、台東縣議員王文怡、關山鎮長彭成豐、台東縣旅館商業同業公會理事長高泉傑等。至於隨訪的台東青年則並未露面。