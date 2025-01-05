冷眼集／賴政府不先查「證」 還隨網紅起舞

內政部長劉世芳（圖）日前說明史雪燕案。（中央社資料照片）

深綠網紅八炯與「閩南狼」陳柏源合拍「中國統戰紀錄片」稱，目前已有十萬多名台灣人持有「中華人 民共和國身分證」。此話一出，賴總統先是表示「免錢的最貴」，說民主無價、自由不能折現，內政部 長劉世芳隨即公布查到兩人，陸委會副主委梁文傑還鼓勵大家相互舉報。一向最愛查假訊息的民進黨，不先查證他們說的究竟真實性有多少，反而隨之起舞，曾幾何時，賴政府成了網紅的小弟？

賴政府上台以來，從偷渡兩國論到光明正大實踐兩國論，最近的例子就是有陸配身分的南投縣前議員史雪燕，日前遭內政部以違反國籍法解除議員公職，引發議論。史雪燕當初是因為婚配而定居台灣，進而取得中華民國 身分證，因為兩岸特殊關係，不論是中華民國憲法增修條文或兩岸人民關係條例，都沒有把中國大陸當成國家，因此從來沒有放棄「國籍」的問題，陸配的參政權依據的也不是國籍法，而是兩岸人民條例。內政部作法等於剝奪了30萬陸配的參政權，也有違憲之虞。

不僅如此，劉世芳還表示，全國有五名里長具有大陸籍，內政部已分別去函主管機關區公所，須按照國籍法與戶籍法規定辦理，這些里長可能也會面臨解職的命運。內政部的做法也被視為史雪燕的翻版，更是明明白白貫徹兩國論的精神。

劉世芳還表示，從八炯與閩南狼的影片有發現林姓與蘇姓民眾疑持有中華人民共和國身分證，並表示內政部將依國籍法與戶籍法，請兩人在10天內說明是否具有中華人民共和國身分證或國籍。如果2人持有中華人民共和國身分證，依規定中華民國戶籍與中華人民共和國戶籍是互斥，因此可能會註銷或廢止戶籍，健保或相關福利也會隨之廢止，也就不再是中華民國國民。

同時間，梁文傑也在陸委會記者會上表示，正在調查（八炯）相關說法是否為真，目前看起來有一個集團性的運作。他並指，歡迎有類似經驗或身邊有朋友做這樣事情的人，可以去信陸委會信箱。梁文傑要大家相互舉報，不就是以前大陸文革時期會上演的事？時至今日，最討厭共產黨的民進黨居然復刻四、五十年前中共政權做的事。

從史雪燕被解職，到徹查全台議員及里長身分，乃至於要大家舉報身邊的人有無大陸身分證，說穿了這都是在內部同胞找敵人、分化鬥爭的作法。這些網紅，只因打著反共、反中的旗號，居然被民進黨上下奉為圭臬，他們一句沒有經過查證的話，就讓總統以降以及部會首長全都動了起來，這就是台式民主，多麼廉價。