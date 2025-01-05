徐巧芯：柯建銘藉隨扈投資大陸 中共同路人

國民黨立委徐巧芯（圖）在臉書揭露，柯建銘透過隨扈投資中國大陸。（本報資料照片）

民進黨立院黨團總召柯建銘 昨日揚言大罷免 藍委，國民黨立委徐巧芯在臉書揭露，柯建銘透過自己隨扈投資 中國大陸，且掌握相關證據，轟柯是真正的中共同路人，柯建銘嗆明天一定提告。

徐巧芯表示，日前上報揭露了柯建銘透過自己的隨扈投資大陸，欠款不還，被律師發函要求返還款項（去年8月5日）。根據調查，彭智青從2015年9月開始擔任柯建銘的隨扈至今，現職是「新竹市警察局少年警察隊小隊長」。這樣的身分，有財力違法投資中資企業，且在20天內湊出2500萬台幣（約76萬美元）還款？是否擔任對方的人頭負責接洽投資中資事宜，難道不該查？

柯建銘表示，他已經提出善意的警告，徐仍持續惡意抹黑攻擊，周一他必提告，勢必一定一罪一罰，「不只人身安全問題也是國安問題。」

徐巧芯表示，她掌握彭智青投資中資的證據。2013年1月29日透過星展銀行匯款至「金鑰控股（香港）」帳戶，225萬港幣（約29萬美元），並寫上「返中國開公司用」等語。在柯建銘、彭智青兩人被發函要求還款後（該律師發函表示投資是柯建銘與彭智青共同所為），雙邊開始協議還款。還款協議書提到，彭智青先生必須清償中資2500萬台幣進入指定支票號碼與特定中間人，他們也確實趕在去年8月27日，按照協議還款。

徐巧芯還說，柯建銘現在跳出來哭喊她調閱他的隨扈資歷，不是此地無銀三百兩嗎？她的公文明確針對公務，柯建銘大概知道自己要被爆，才搶先扭曲成她要威脅他的人身自由，更以此為由要罷免所有國民黨立委。

徐巧芯質問，「是不是覺得罷免我們，你們幹的醜事，投資中資、欠錢不還、公然說謊，就不會被拆穿了？調閱這份資料，並不會威脅到柯總召的人身安全，但會暴露出其集團投資中資、欠款不還的醜態，讓全台灣知道原來『中共同路人』是民進黨黨團總召柯建銘。」

徐巧芯說，「柯總召隨扈身為公務員卻疑似財產來源不明一事，我也將向檢方告發，屆時也必定請檢察官務必傳喚關鍵人柯建銘。若按照柯文哲案的模式，至少得被要求辭官、繳交上億交保金，加上電子腳鐐，然後再押回去數個月，才算合理吧？」