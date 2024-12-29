台最新民調：逾半台人盼獨立 賴清德當選以來激增7.6個百分點

台灣人統獨傾向的新發展。（圖／台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會最新民調 顯示，「台灣獨立」是5成2台灣人對未來的選擇，2成4選擇未來仍「維持現狀」、1成3選擇未來「兩岸統一」。自2024年1月賴清德 當選總統以來，台灣人統獨傾向出現明顯變化，期盼台灣獨立的人上揚7.6個百分點，約等於增加近150萬人。

當民調問及「國內對於台灣前途問題有很多爭論，有人認為兩岸統一比較好，也有人認為台灣獨立比較好。請問您的意見是怎樣？」結果發現51.8%台灣獨立，13.3%兩岸統一，24.2%維持現狀，9.7%沒意見，1.1%不知道、拒答。

檢視結果，期盼未來兩岸統一和繼續維持現狀的人加起來，還比期盼未來台灣要獨立的人少14.3個百分點。台灣基金會董事長游盈隆表示，期盼台灣未來要獨立才是當前台灣真正主流民意。台灣政府，不分藍綠，長期所宣傳的「台灣人希望永遠維持現狀」，其實是虛構謊言，完全背離事實。

另外，在台灣此時此刻，強烈主張未來兩岸統一的人只有3.2%，而強烈主張未來台灣要獨立的人有2成7；觀察最近2個月的台灣人統獨傾向比較，堅持台灣未來要獨立的人激增4.6個百分點，選擇未來繼續維持現狀的人下滑4.3個百分點；其他則都只有微不足道的變化。

游盈隆分析，這可能和2項因素有關，一是台灣在世界12強棒球賽勇奪冠軍，另一個是元首外交發威，賴清德總統上任後首次出訪，導致台灣認同與意識大爆發。他認為，藍綠長期灌輸「維持現狀」的主張，成為仍是一種「社會可欲的選項」（social desirable option），很大程度隱藏民意真相。

進一步針對追問「維持現狀」的人，「如果現狀無法維持，您的選擇是台灣獨立或是兩岸統一？」。結果發現，當現狀無法維持時，有39.5%選擇台灣獨立，21.9%選擇兩岸統一，38.6%選擇永遠維持現狀；重新換算後，得到61.3%台灣獨立，18.6%兩岸統一，9.3%永遠維持現狀。

也就是說，台灣目前有6成1成年人選擇未來台灣要獨立，這就是台灣人最新的統獨傾向。

游盈隆表示，整體來看，自2024年1月賴清德當選總統以來，台灣人統獨傾向出現明顯的變化；期盼台灣未來要獨立的人上揚7.6個百分點，自44.2%提高至51.8%，期盼未來繼續維持現狀的人下滑9.1個百分點，期盼未來兩岸統一的人增加2.4個百分點。

在台灣，一個百分點約等於19.5萬成年人，7.6個百分點約等於增加近150萬人，游盈隆認為這無疑是一個新而重大的發展。

此次訪問期間為12月9日至11日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1083人，市話761人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。