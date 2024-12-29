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台最新民調：76%自認台灣人 自認中國人上升3.5個百分點

記者黃婉婷／台北即時報導
台灣人民族認同的新發展。（圖／台灣民意基金會提供）
台灣人民族認同的新發展。（圖／台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會最新民調顯示，有7成6自認台灣人，1成自認中國人，較上次調查時上揚3.5%，不到1成自認「既是台灣人也是中國人」。基金會董事長游盈隆認為，中國人認同超越雙重認同實為罕見；在台灣人與中國人的認同之爭中，「台灣認同」已獲壓倒性的全面勝利。

當民調問及「在台灣，有人自認為自己是中國人，也有人自認為自己是台灣人。請問您認為自己是台灣人還是中國人，或是您有其他想法？」結果發現76.1%自認台灣人，10.1%自認中國人，9%自認既是台灣人也是中國人，4.5%沒意見，0.4%不知道、拒答。

游盈隆分析，相較6月調查，台灣人民族認同模式沒有基本的變化，整體而言相當穩定；具體地講，台灣人認同略減0.7個百分點，雙重認同者下滑0.5個百分點，中國人認同上揚3.5個百分點；在今日台灣，5成5的人有強烈台灣人認同，只有3.5%有強烈中國人認同，形成強烈對比。

進一步觀察交叉分析，每一個年齡層都呈現台灣人認同壓倒中國人認同的現象，尤其25歲到54歲，台灣人認同超過8成以上；觀察省籍族群、從教育背景，都呈現台灣人認同壓倒中國人認同的現象。

較為不同的是，從政黨支持傾向可發現，各政黨支持者民族認同傾向明顯不同，民進黨支持者96.8%台灣人，1.9%雙重認同，0.9%中國人；國民黨支持者48.2%台灣人，20.6%雙重認同，26.7%中國人；民眾黨支持者75.2%台灣人，4.9%雙重認同，15.3%中國人；中性選民70.7%台灣人，10.6%雙重認同，7.3%中國人。

此次訪問期間為12月9日至11日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1083人，市話761人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

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