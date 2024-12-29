陸發布明年關稅調整方案 ECFA繼續實施 早收清單仍有300多項

大陸國務院關稅稅則委員會28日發布公告，「海峽兩岸經濟合作框架協議」將繼續按規定實施；圖為高雄港貨櫃碼頭。（本報資料照片)

大陸國務院關稅 稅則委員會昨天發布公告，明確2025年大陸關稅調整方案。其中，「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）將繼續按規定實施。

淡江大學兩岸研究中心主任張五岳表示，ECFA繼續實施是在預期之內，「如果兩岸政治持續嚴峻惡化，大陸方面還是有可能陸續取消早收清單項目。」

張五岳認為，對大陸來講，ECFA本來就是兩岸經濟合作機制的框架。先前大陸取消了幾波ECFA早收清單的項目，主因有兩點，那就是大陸認為台灣謀獨日益嚴峻，且最重要的是，台灣始終對「大陸2509項產品禁止進口到台灣」，並沒有採取進一步回應，即使是這樣，ECFA早收清單仍然還剩下300多項。

張五岳表示，這300多項在ECFA早收清單中所占金額已經不高，但是大陸認為還是有意義跟價值。「不管是大陸國家主席習近平，還是大陸全國政協主席王滬寧，在兩岸經貿交流方面，仍然沒有放棄建立兩岸共同市場，乃至強調兩岸經濟要合作，所以從這個角度觀察，當然不會主動終止ECFA，但完全是取決於政治互信跟兩岸經貿互動。」

張五岳坦言，台灣未來不大可能會對禁止進口大陸2509項產品進一步處理。「如果兩岸政治嚴峻惡化，當然大陸方面還是有可能會持續取消早收清單。大陸方面並沒有說終止ECFA的早收清單產品，只是回到原來的關稅機制，並沒有所謂加徵新的關稅。」

關於ECFA可能中止聲浪也是不斷，台經濟部曾表示，ECFA早收清單產品占台灣出口金額約6%，換算約200億美元產品。若陸方以此報復反制，對台總體經濟影響尚屬有限。

大陸在2023年4月12日宣布對台貿易壁壘調查。商務部 在同年12月21日，宣布對台灣石化領域12個稅目產品取消ECFA關稅減讓；2024年5月對石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等共134項產品之ECFA關稅減讓中止；2024年9月對34項農產品中止免稅，這是2005年以來大陸單方面對台灣的稅率優惠。

2024年12月16日，大陸提前宣布對台貿易壁壘調查結果，認定台灣對大陸貿易構成貿易壁壘。當時調查報告稱，台灣應依世界貿易組織（WTO）規則，「給予大陸與其他世貿成員平等出口待遇和競爭機會」。

報告還強調台灣未遵守ECFA應逐步減少或消除雙方貨物貿易壁壘義務，「不僅未逐步減少對大陸禁止進口產品數量，還不斷擴大禁止進口產品範圍」。