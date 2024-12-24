馬英九：中華文化在台處境危急 須撥亂反正

前總統馬英九（右二）23日在大陸國台辦主任宋濤（左二）、副主任潘賢掌（左一）陪同下，參觀杜甫草堂。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九 23日在成都杜甫草堂與大陸國台辦主任宋濤等人出席「兩岸共同弘揚中華文化」座談會，馬英九指出，如今中華文化在台面臨前所未有的危急處境，必須要撥亂反正；並強調，任何「去中國化」行徑都不會成功。

馬英九致詞指出，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，共享中華文化。過去幾十年，台灣曾在傳承弘揚中華文化中扮演重要角色，但如今中華文化卻在台灣面臨前所未有的危急處境。他指因為民進黨 政治操弄，出現「去中國化」的錯誤方向，「我們這一代人有責任，必須要撥亂反正」，強調任何「去中國化」行徑都注定不會成功。

宋濤致詞稱，民進黨當局處心積慮推行去中國化、去歷史化；要自絕於中華文明。他呼籲兩岸同胞認清「民進黨當局的台獨本性和險惡用心」，堅守文化立場，堅定文化自信，堅決抵制文化台獨，做堂堂正正的炎黃子孫，當頂天立地的中國人。

座談會前，馬英九在宋濤等人陪同下參訪杜甫草堂，現場極富人文氣息，馬顯然相當有興致。面對館方說曾接待過連戰、吳伯雄、宋楚瑜等人，馬笑問覺得這幾人怎麼樣？對方回應「各有丰采」。國立故宮 博物院前院長馮明珠、中華文化總會前秘書長楊渡等人也出席座談會。

馬英九與宋濤參觀時，解說員說杜甫一生創作1000多首詩，有240餘首創作於成都時期，宋濤說200多首「這麼準嗎？」解說員則回以肯定。而在看杜甫遺像時，宋濤和馬英九討論，不同時期繪畫、雕刻的杜甫像，有時候比較胖、有時則比較瘦。

在聽聞杜甫58歲於湘江疾病交錯而死，馬英九說「58歲太年輕了」，並表示抗法名將孫開華（中法戰爭時在淡水擊退欲登陸的法軍）也是58歲逝世。

在參觀完草堂內的工部祠後，馬英九看到外面有一群「遊客」，便如先前訪陸時般揮手高喊「大家好」，「遊客」們也予以回應。

馬英九昨還參訪大陸核融合試驗裝置「中國環流三號」，當天適逢大貓熊團團、圓圓赴台16周年，馬辦執行長蕭旭岑盼有更多貓熊新生代再到台灣。