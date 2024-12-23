力推兩岸恢復團客 蔣萬安盼中央開放「上海、台北先行」

台北市長蔣萬安要力推兩岸恢復團客。（記者余承翰／攝影）

今年雙城論壇 ，上海市府釋出陸團赴台旅遊「大禮包」，台北市長蔣萬安 專訪時說，接下來他不管是透過行政院會，或跟交通部觀光 署、陸委會等溝通，都會積極推動陸團赴台、及台團赴陸旅遊等，例如中央授權讓台北上海先試點。

蔣萬安強調，甚至不只台北市，很多花東等觀光重點縣市也都很期待開放陸團赴台，「我們要把握住這個機會」。

「我很願意幫忙開啟這扇門，很多觀光縣市都看到了機會、看到了曙光」，蔣萬安透露，這次陸團赴台旅遊利多，南投縣長許淑華就向他表達「很期待」，認為這是一件好事，希望接下來中央、地方一起合作，不只觀光產業，各行各業都能受惠 。

他說，畢竟旅客下滑不只觀光，連帶產業也都受影響，每一個產業從業人員背後都是一個家庭，希望透過更多的交流，讓更多觀光客來。所以接下來他希望中央能看到台灣民眾，特別是觀光產業包括旅館、住宿、餐飲、旅行社等的心聲及期待。

身為台北市長，蔣說，他就是務實把人民心聲跟需求，放在心裡最優先位置，期許自己在兩岸扮演的角色，第一是協助民眾向對岸反映「期待多交流對話，不希望對抗衝突」；還有希望更多交流學習，落實在具體施政成果，幫助台北城市進步，讓服務市民品質更加提高。

今年雙城論壇，蔣萬安在主論壇致詞時，拋出「多一點對話，少一點對峙」；「多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄」；「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」。

蔣說，這個「3個多一點、3個少一點」，就是台灣老百姓的心聲及期待。尤其最近媒體民調，7成2市民支持雙城論壇繼續辦下去，絕大部分民眾希望兩岸和平相處、對話交流，因為沒有人希望看到對抗、衝突、甚至戰爭。

蔣也以三寶爸身分，有感而發說，身為父親，大家都希望孩子能在一個和平的環境成長，他又身為市長，當然希望城市能夠在穩定往前邁進 ，為這樣的目標努力。

「中央有困難做不到的，我當然希望來做」，面對現在兩岸大環境緊張，蔣萬安也語重心長地說，包括海基會希望北市府幫忙營救一貫道道親，其實市府都有透過管道來幫忙關切。