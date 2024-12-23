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馬英九訪三星堆讚嘆精美文物 籲兩岸合作研究

台灣新聞組／綜合23日電
馬英九在參觀三星堆博物館時，對館內展品頻頻讚嘆。（圖／馬英九辦公室提供）
馬英九在參觀三星堆博物館時，對館內展品頻頻讚嘆。（圖／馬英九辦公室提供）

前總統馬英九昨前往位於中國大陸四川德陽的三星博物館參觀，他建議兩岸研究機構合作，讓更多民眾有機會了解中華文明的精華。

據馬英九基金會發布，在兩個小時的參觀過程中，馬英九頻讚嘆。他表示，三千多年前的文物能保存下來，又這麼精美，讓他相當感動，同時也驚訝於當時約為商周時期，居然有這麼高度的工藝技術。

三星堆為新石器時代至商周的蜀文化遺址，先後出土大量珍貴文物，著名的有：大型青銅通天神樹、商代青銅戴冠縱目面具、青銅大立人、金面罩、銅扭頭跪坐人像、青銅大面具、金鳥形飾等等。

由於三星堆出土的文物不僅造型和藝術風格都迥異於中原文明，一些人形銅像在外觀上甚至不像人類，不少人因此懷疑三星堆文明可能是「外星文明」。

中國社會科學院考古研究所研究員施勁松則曾表示，三星堆肯定不是外星文明，人們之所以這麼說，可能有一個預設前提，就是認為古代文明都是已知的，甚至是單一的。但我們不能因為它是未知的，就認為它是外星文明，因為考古學探索的就是未知。

馬英九對大陸這些年在保存各項文物與遺址上的用心也表達敬佩。他表示，很多都是世界文化遺產，大陸有這樣的用心，值得台灣學習與參考。他還建議，台灣的歷史研究機構及學者可與三星堆博物館聯繫合作，讓更多台灣民眾可有機會了解這個偉大的發現與中華文明的精華。

三星 馬英九 博物館

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