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稱「送台大禮」陸媒：僅上海赴台遊就能帶來可觀「錢景」

大陸新聞組／綜合22日電
上海媒體指出，通過雙城論壇平台推動上海居民赴台團隊遊，實際上勾勒出「由點及面」推動大陸居民赴台旅遊的趨勢。圖為台灣北部知名景點野柳女王頭。(記者杜建重／攝影)
上海媒體指出，通過雙城論壇平台推動上海居民赴台團隊遊，實際上勾勒出「由點及面」推動大陸居民赴台旅遊的趨勢。圖為台灣北部知名景點野柳女王頭。(記者杜建重／攝影)

上海市副市長華源上周二在雙城論壇上宣布，「將積極推動上海居民赴台團隊遊」。中共上海市委機關報《解放日報》指出，這是上海送給台灣的「大禮」，上海常住人口有2400多萬，比整個台灣的人口還要多。僅僅上海一地赴台團隊遊，就能給台灣相關產業帶來相當可觀的「錢景」。

《解放日報》旗下新媒體《上觀新聞》21日發文稱，有學者認為，通過雙城論壇平台，推動上海居民赴台團隊遊，實際上勾勒出「由點及面」推動大陸居民赴台旅遊的趨勢，期待未來兩岸間旅遊能取得實質性進展。

《上觀新聞》這篇題為「上海推動居民赴台遊，馬英九來大陸參訪，最大推力是民意」的文章指出，在上海宣布將積極推動上海居民赴台團隊遊，台北市觀光發展協會隔天就做好5天4夜的旅行規劃，邀請上海同行「踩線」。

文章稱，「如此興奮背後，是冰封已久的兩岸間旅遊，及日漸蕭條的島內旅遊市場。作為鮮明對比，在馬英九擔任台灣地區領導人期間，曾一年接待過400萬大陸觀光客。台灣業界有過統計，島內4000多家旅行社中，近八成業者與大陸市場有往來，背後產業鏈上還有更多的住宿、餐飲、交通等行業。」

《上觀新聞》稱，上海將積極推動上海居民赴台團隊遊，高興的不止於台灣業者，還有許多上海的朋友。「他們是從課本中看到日月潭，從新聞中看到台北故宮，從電視上看到101大廈，但因為對岸設限而沒機會前往台灣。而從社交媒體上傳來台灣資訊，不少出自滿嘴跑火車的『名嘴』，以及類似『大陸吃不起茶葉蛋』的無聊梗，將兩岸民間距離越拉越遠。」

「如果有機會踏足對岸，上海朋友能看到真實的台灣」；「只要稍加觀察，就會發現在台灣中華文化早已印刻在語言、文字，以及生活的方方面面」。

文章強調，已連續舉辦14屆的雙城論壇確是兩岸間最重要的城市交流平台——也就是在2010年首屆「雙城論壇」舉行後不久，上海虹橋機場與台北松山機場實現直飛，形成「滬台一日生活圈」，來往便捷延續至今。

《上觀新聞》指出，如果再聯繫到近日馬英九帶領台灣青年到訪黑龍江與四川，開啟兩年內的第三次大陸行，可以看到，即便當前兩岸關係複雜嚴峻，但類似這樣的海峽間「一來一往」，正在慢慢積蓄能量。

對於恢復兩岸旅遊雙向交流，陸委會在上周三記者會中表示，我方歡迎陸客來台觀光的立場不變，但也對陸客團來台提出「三不」原則：不是出於政治目的、不附條件、不會隨時為脅迫而叫停。

陸委會副主委梁文傑並稱，華源宣布將積極推動上海居民赴台團隊遊，最終能不能成為陸方的政策作為，還是要看大陸文旅部的正式公告，不是上海市、國台辦說了算。

雙城論壇 馬英九 觀光

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